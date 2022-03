Più forti del destino anticipazioni: Rosalia condannata a essere chi non è per sempre?

Non potevano mancare le anticipazioni di Più forti del destino la nuova fiction di Canale 5 che ha infiammato, è proprio il caso di dirlo, il pubblico di Mediaset. In particolare chi non ha visto la serie originale, presente anche su Netflix con il titolo Destini in fiamme. Come è successo con Noi su Rai 1, anche con Più forti del destino le critiche non sono mancate alla serie di Mediaset. Troppi remake in onda in queste settimane sulla nostra tv? Sembrerebbe proprio di si e il pubblico ne è un po’ destabilizzato.

In ogni caso la fiction, a chi non ha seguito la versione originale, stando ai commenti letti sui social, sembra essere molto piaciuta ( lo scopriremo poi con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri). Nel frattempo proviamo a capire che cosa succederà nella seconda puntata di Più forti del destino che ci aspetta domani, 11 marzo 2022 su Canale 5. Grande attenzione per Rosalia: la donna è stata sequestrata da Donna Elvira che la tiene in casa sua come se fosse Margherita, sua figlia. Lo scopo di Donna Elvira è chiaro: le resta poco da vivere e se sua figlia fosse stata data per dispersa o mora nell’incendio, il suo odiato genero avrebbe ereditato tutto, e lei non se lo può permettere. Giuseppe, il marito di Rosalia, continua a cercarla disperato e non si vuole dare pace, e rassegnarsi. Donna Elvira non aveva però fatto i conti con la tempra di Rosalia che non ha nessuna intenzione di obbedire ai suoi ordini…

Più forti del destino anticipazioni: la trama dell’11 marzo 2022

I nomi di Arianna e Rosalia sono nell’elenco ufficiale delle vittime. E mentre la povera Rosalia tenta invano di fuggire dal palazzo di Donna Elvira, Arianna riesce a mettersi in contatto con Camilla promettendole di riprenderla presto con sè. Arianna spiega a sua figlia che non deve dire nulla di quello che sta succedendo e che solo in questo modo se ne potranno andare via insieme per sempre…

Intanto Costanza consapevole di non amarlo, vorrebbe rompere il fidanzamento con Antonio: ma scopre che questo matrimonio è fondamentale per le sorti della sua famiglia. E mentre prepara le ormai inevitabili nozze, vengono formalizzate le accuse di strage a Libero, il quale è costretto a nascondersi. Una notte però Matilde sorprende Costanza e Libero insieme: il ragazzo non riesce a stare lontano dalla sua principessa. Nelle stesse ore Arianna e Saverio escogitano un pericoloso piano a danno di Guglielmo per avere i soldi necessari per partire con Camilla vogliono entrare in casa e rubare in cassaforte non sanno però che Lucchesi è sulle loro tracce. E dal momento che Rosalia non si rassegna alla prigionia, Donna Elvira la lega a sè con un’odiosa menzogna. Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Più forti del destino che ci aspetta domani, 11 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 21,40.