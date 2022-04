Love is in the air, anticipazioni finale di stagione: che cosa succederà

Ebbene sì, Love is in the air sta ormai per finire e saranno davvero pochissime le puntate che andranno in onda prima del gran finale di stagione. Le ultime due puntate della soap opera turca andranno in onda lunedì 4 e martedì 5 aprile 2022. Saranno due appuntamenti imperdibile per chi ha seguito con affetto la bellissima e intrigante storia di Serkan, Eda e di tutti i personaggi che ruotano attorno ai due protagonisti. Come al solito le puntate andranno in onda durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.50 circa.

Love is in the air, le anticipazioni del finale di stagione del 4 e 5 aprile 2022

A questo punto non ci resta che andare a vedere che cosa accadrà in queste ultime due puntate di Love is in the air.

Love is in the air, anticipazioni lunedì 4 aprile 2022

Melo rivelerà ad Ayfer di voler lasciare Burak. Il loro rapporto infatti non è quello che lei sogna… Eda è sempre più vicina al parto e così, con Serkan si dedicherà agli esercizi di respirazione. Poi però finiranno con il litigare. Burak ha una sorpresa per Melek: si tratta di un anello di fidanzamento che però lei, dopo aver chiuso la loro relazione, ingoia senza accorgersene; a quel punto, si recano nell’ospedale dove presumono sia ricoverata Eda. In ospedale si trova pure Ayfer, che ha accompagnato in ospedale Melek; la donna viene investita nel parcheggio dell’ospedale dal dottor Cenk, medico di Eda, col quale sembra stabilirsi un’intesa…

Love is in the air, anticipazioni martedì 5 aprile 2022

Serkan e Eda si recheranno nella casa in montagna ma a Eda si romperanno le acque improvvisamente e il tutto mentre la macchina subirà un guasto. L’auto ripartirà ma la donna avrà le doglie e dovrà per forza partorire con l’aiuto di Serkan, sotto ad un albero.

Perché non andrà più in onda Love is in the air: arriva una nuova (vecchia) serie

Non ci potrebbe essere finale di stagione migliore per Love is in the air che il parto di Eda. La serie tv turca non andrà più in onda in quanto la stagione è finita ma per i fan di questo genere di soap arriverà un nuovo imperdibile appuntamento. In realtà si tratterà di un ritorno perché stiamo parlando infatti di Brave and beautiful, la serie che era già andata in onda durante la scorsa estate, proprio su Canale 5. Brave and beautiful prenderà il posto di Love is in the air nel palinsesto e andrà in onda già a partire dal mercoledì pomeriggio.