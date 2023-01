Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Anna si risveglia? Sole scopre la verità? Le ipotesi

Manca pochissimo alla prima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda su Canale 5: ecco le anticipazioni. Anna si sveglia dal coma?

Manca ormai pochissimo alla prima puntata di Buongiorno mamma 2 che andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La serie torna dopo aver colpito in modo più che positivo il pubblico di Canale 5 che non vede l’ora di scoprire che cosa ne sarà di Anna. Maria Chiara Giannetta sarà ancora protagonista di Buongiorno mamma: nel promo la sentiamo dire che forse, dovrebbe lasciare la sua famiglia, che forse è di troppo. Ma solo lei conosce la verità sul passato, solo lei sa che cosa è successa la maledetta mattina dell’incidente. E solo Anna sa che cosa è accaduto quando Maurizia è tornata a casa, bussando alla sua porta, chiedendo notizie su Sole. Voleva portarla via? Nella seconda stagione di Buongiorno, mamma!, Guido Borghi (Raoul Bova) dovrà aiutare i suoi figli ad affrontare le loro vite, ma anche fare i conti con misteri e alcuni segreti che tornano dal passato…Cosa succederà dunque? Lo scopriamo con le anticipazioni di Buongiorno mamma 2 che ci rivelano quello che sta per succedere.

Buongiorno mamma 2 anticipazioni anticipazioni: Anna si sveglia dal coma?

Anna (Maria Chiara Giannetta) si sveglierà dal coma dopo otto anni? “Poi ho capito che in quel sonno mi ci aveva spinto qualcuno. È arrivato il momento di proteggervi“, afferma la voce di Anna riferendosi alla sua famiglia nel promo video che sta andando in onda questa settimana su Canale 5 ma non solo. Guido ha saputo dai medici che Anna, viste le sue precarie condizioni di salute, non può stare nella stessa casa di un neonato. Quindi forse è arrivato il momento di decidere: il bambino di Sole, che presto diventerà mamma, oppure Anna? Da anni la famiglia di Anna pensa che sia meglio per lei essere portata in ospedale ma Guido crede da sempre che sua moglie sia fondamentale per la famiglia in casa, seppur in coma in un letto. Ora però è arrivato il momento di prendere una decisione. Come però si vede dal promo Anna starà male, Michelino la troverà a terra, caduta dal letto. Significa che potrebbe risvegliarsi oppure no?

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Sole scopre che Maurizia era sua madre?

Agata e Guido hanno deciso di non dire per il momento nulla sul passato di Anna e su Maurizia a Sole. Ma la ragazza a quanto pare ha capito molte cose, decidendo quindi di parlare con Colaprico che ancora non si è arreso e cerca la verità su Maurizia. A quanto pare la donna non è morta e potrebbe fare il suo ritorno nella seconda stagione di Buongiorno mamma. Sole però non sa che sta giocando con il fuoco. Nel frattempo Guido cerca di stare accanto a sua figlia che è alle prese con un mondo tutto nuovo da scoprire, quello della maternità. E starle dietro non è affatto semplice. Sole è matura ma allo stesso tempo tanto fragile e soffre molto per quello che sta accadendo, anche per questo, potrebbe essere vittima di qualcuno che si può approfittare della situazione.

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Agata e Guido saranno una coppia?

Già nella prima stagione Guido aveva provato a voltare pagina, comprendendo che forse, anche per lui è arrivato il momento di rifarsi una vita. Quello che prova per Anna non si può cancellare ma forse con Agata al suo fianco, ha scoperto che può voler bene a una donna, di nuovo. La presenza di Agata in paese si fa notare e molte persone cercano di scoprire qualcosa. Da lei vorrebbero arrivare a Maurizia che a quanto pare, ha altri conti in sospeso. Anche Agata dunque è in pericolo?

Quando va in onda la prima puntata di Buongiorno mamma 2?

La prima puntata di Buongiorno mamma 2 andrà in onda il 15 febbraio 2023 su Canale 5. Appuntamento quindi da non perdere con la fiction tanto amata dal pubblico di Mediaset.