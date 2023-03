Fiction Rai 2023-2024: tutti i titoli

Tutti i titoli delle fiction che vedremo sui canali Rai tra l'autunno del 2023 e il nuovo anno, il 2024

E’ Il Giornale ad anticipare i titoli delle fiction che vedremo sui canali Rai nelle prossime stagioni, in particolare nell’autunno-inverno del 2023 e nel nuovo anno, il 2024. Tanti i titoli tra novità e attesi ritorni. Si punterà ancora molto sulle fiction, soprattutto su rai 1, dopo una annata, non troppo esaltante. I record di ascolti con medie di 6-7 milioni di spettatori, non sono arrivati e molti spettatori si sono dileguati, preferendo di vedere serie su altre piattaforme e in streaming. Su questo apriamo una piccola parentesi, per parlare di uno dei principali motivi, a nostro avviso, del calo degli ascolti. Una prima serata che sta diventando sempre più una seconda serata, con fiction che iniziano alle 21, 45 e terminano a mezzanotte non funziona. E fino a quando si metterà il rispetto del telespettatore in secondo piano rispetto a scelte parecchio discutibili e giochetti per lo share, la platea davanti alla tv dopo le 21,30 continuerà a ridursi. Perchè guardare un film con un carico di spot pubblicitari, iniziando poco prima delle 22 quando posso guardarlo dalle 21 su una piattaforma? Molti spettatori preferiscono persino aspettare la replica su RaiPlay e godersi una puntata il giorno successivo alla messa in onda, o magari persino aspettare che la serie finisca, per vedere una dopo l’altra le puntate. Infatti, anche questo, soprattutto per i più giovani, inizia a essere un problema di non poco conto. La cadenza settimanale di una fiction non funziona, in un’era in cui ormai anche chi ha qualche annetto in più, segue le serie in piattaforma, vedendo uno dopo l’altro gli episodi.

Ma torniamo adesso alle fiction, che si spera possano avere un riscontro maggiore di quelle andate in onda nel 2023 su Rai 1 in particolare. Che cosa vedremo da settembre in poi?

Fiction Rai in arrivo tra il 2023 e il 2024: tutti i titoli

Tra le novità per la prossima stagione ci sarà una serie evento dedicata a Giacomo Leopardi che andrà in onda su rai 1 in due puntate. Un’altra serie del tutto nuova racconterà la storia di un altro uomo che ha fatto la storia della nostra Italia, Goffredo Mameli. In prime time e probabilmente sempre su Rai 1 ci sarà un film tv, in una serata evento, dedicato alle Foibe, immaginiamo quindi che andrà in onda a febbraio del 2024. E sempre in una sola serata si renderà omaggio alla Rai, con un tv Movie che ripercorre i 70 anni dalla nascita della Rai.

Tra le serie più attese, inutile dirlo, gli ultimi episodi de Il commissario Montalbano. Unica serie tv, al momento, capace di incollare davanti alla tv tra i 9 e i 10 milioni di spettatori, vedremo se si replicheranno i medesimi numeri anche per il gran finale.

In arrivo per gli appassionati del genere, la 14esima stagione di Don Matteo. Come saprete, sarà Raoul Bova il protagonista della stagione numero 14 della fiction di Rai 1 che ha salutato Terence Hill, anche se il suo non è proprio un addio. Molto probabilmente, come da tradizione, Don Matteo 14 andrà in onda a gennaio 2024. E sempre nel 2024 dovrebbe andare in onda la terza stagione di Lolita Lobosco, una delle poche serie di Rai 1 a superare senza difficoltà i 5 milioni di spettatori, grazie al personaggio interpretato dall’amatissima Luisa Ranieri. A proposito di terze stagioni, torna anche Vanessa Scalera con la sua Imma Tataranni e la terza stagione di Makari, con Claudio Gioè.

Seconda stagione de Un professore che si sta girando a Roma proprio in questi giorni. Potrebbe invece debuttare in autunno su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Seconda stagione prevista anche per Vincenzo Malinconico, nonostante gli ascolti non troppo esaltanti della prima serie con Massimiliano Gallo. Restando sempre in tema seconda stagione, tornano le avvocatesse più famose di Italia, guidate dalla meravigliosa Lunetta Savino. Sta per arrivare infatti la seconda stagione di Studio Battaglia. E ancora: sono terminate da poco anche le riprese della seconda stagione di Cuori, un altro grande successo di Rai 1. Dovrebbe tornare in onda su Rai 1 anche Maria Chiara Giannetta con la seconda stagione di Blanca. E poi anche Anna Valle, con la sua Lea, anche in questo caso, seconda stagione.

Quarta stagione invece per L’amica Geniale, fiction tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante.

Torniamo invece alle novità. Ci sarà una serie che racconterà la storia di una saga familiare, che dovrebbe intitolarsi Prima di noi. E poi grande attesa per il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli con una serie dedicata al mondo dello spettacolo, anche se non si sa ancora molto. Insomma un calendario ricchissimo di titoli e proposte per le fiction del 2023-2024, sulla carta, decisamente una annata migliore di quella che si concluderà tra qualche mese.