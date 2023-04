Un passo dal cielo 7 anticipazioni: salta il matrimonio di Vincenzo e Carolina?

Vincenzo e Carolina non si sposano più per colpa di Eva? Ecco tutte le anticipazioni per la quarta puntata di Un passo dal cielo 7

Grande festa a San Vito con l’annuncio del prossimo matrimonio di Carolina e Vincenzo. Quello che però nessuno dei due poteva immaginare è che la festa sarebbe stata guastata dal ritorno di Eva…Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Un passo dal cielo 7? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta puntata di Un passo dal cielo 7 che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1. Il 20 aprile, quarto appuntamento con la fiction di Rai 1 molto amata dal pubblico della rete. Come avrete visto, Manuela continua a cercare la verità sulla morte della moglie di Gregorio, convinta che ci sia molto da scoprire. I colpi di scena non mancheranno anche nella prossima puntata di Un passo dal cielo e infatti, come abbiamo visto anche nelle prime anticipazioni video per la prossima puntata, Manuela sarà in pericolo. E questa volta tutti gli uomini della sua vita dovranno unire le forze: Vincenzo, Nathan e Gregorio lavoreranno insieme per cercare di salvarla…

Vediamo adesso nel dettaglio le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Un passo dal cielo 7 per la prossima settimana. Possiamo dirvi che un uragano cambierà gli equilibri nel rapporto tra Carolina e Vincenzo, il matrimonio salta?

Un passo dal cielo 7 anticipazioni: la trama della quarta puntata

7×04 – Solo per Amore – Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela e Vincenzo in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo incantato degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. La stessa Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Ma Nathan deve anche ritrovare Mirko, sparito improvvisamente, e aiutarlo a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non è semplice rimediare. E pensare che i due da poco avevano ritrovato la giusta armonia per arrivare anche a decidere di diventare marito e moglie. Una strada che a quanto pare, sarà tutta in salita adesso per la coppia. E con il ritorno di Eva, c’era certamente da aspettarselo.