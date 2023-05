The Ferragnez 2: che fine ha fatto la famiglia “Ferragni”?

Perchè nei primi episodi di The Ferragnez 2, la famiglia di Chiara Ferragni non viene mai mostrata?

Se lo stanno chiedendo un po’ tutti. E ben sappiamo a dire il vero, che Chiara Ferragni oggi più che mai è legatissima alla sua famiglia, e che no, non è successo nulla tra l’imprenditrice, le sue sorelle e sua madre. Eppure una riflessione in molti sui social la stanno facendo: non c’è traccia della famiglia Ferragni-Di Guardo nei primi 4 episodi di The Ferragnez 2 disponibile dal 18 maggio su Prime Video. Come mai?

I primi 4 episodi di The Ferragnez 2 ci raccontano di un periodo difficile per Chiara e Federico, e anche per questo, ci si aspetta tutto l’appoggio dei familiari in momenti complicati. E se è comprensibile pensare che in ospedale, ci fossero solo i genitori di Federico insieme a Chiara, anche per motivi legati ai protocolli covid, ci si chiede come mai, successivamente, non ci sia stato posto per Valentina, per Francesca e per mamma Marina.

Se lo sono chiesti molti spettatori anche in merito all’episodio che viene girato a Cremona, nella casa che è stata di Chiara Ferragni, dove lei è cresciuta. Anche il padre di Chiara fa una breve comparsa, apre la porta e poi scompare. Non una parola su quello che è stato il periodo di Chiara in quella casa, nella sua infanzia, nella sua adolescenza. Non un commento di sua madre per quegli anni.

Un po’ strano, va detto. E’ stata una scelta di Chiara Ferragni, che in The Ferragnez 2 ha voluto mettere al centro la narrazione della sua famiglia, quella composta da lei, Federico, Leone e Vittoria, oppure potrebbe esser stata una scelta dei suoi parenti, di non essere onnipresenti anche in una serie, oltre che sui social?

Perchè appunto, lo ribadiamo, la famiglia Ferragni è unita più che mai, e questo non è in discussione.

Che fine ha fatto mamma Marina e che fine hanno fatto le sorelle Ferragni?

Fa un po’ strano però vedere questa narrazione totalmente diversa, almeno nei primi 4 episodi di The Ferragnez 2. Chi ha visto la prima stagione ricorderà degli aperitivi, della passeggiata sul tetto del Duomo, dei commenti di mamma Marina…Nella seconda stagione tutto questo manca. La nonna non si vede mai neppure con i bambini, anche quando Chiara e Federico sono fuori, insieme a Leone e a Vittoria c’è la tata o almeno, i suoi non si mostrano mai.

Verrebbe quasi da pensare che si sia trattato di una scelta ben precisa. Bisognerebbe però capire da parte di chi. Ma mancano ancora gli ultimi episodi e tutto potrebbe cambiare, per cui non ci resta che aspettare. Magari anche i diretti interessati commenteranno in qualche modo questi dubbi di fan dei Ferragnez che sui social, continuano a dire la loro sulla serie Prime Video.