Busta choc a Domenica Live: Giorgio ha baciato un’altra, come reagirà Francesca de Andrè?

Ci sarà sicuramente un’ampia pagina dedicata al Grande Fratello 16 nella puntata di Domenica Live in onda il 19 maggio 2019. E come sempre accade, nella puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbara d’urso “consegna” al suo pubblico le anticipazioni. E che Domenica Live sarebbe senza la busta choc? Anche questa domenica infatti la conduttrice sarà chiamata ad aprire una busta choc della quale ha svelato parte del contenuto. La d’Urso infatti ha anticipato, mostrando la busta choc che contiene sia foto che video, che il fidanzato di Francesca de Andrè sarà di nuovo protagonista. Che cosa ha fatto questa volta Giorgio Tambellini? Lo scopriremo domenica o forse lunedì sera nella diretta del Grande fratello 16 ma oggi, possiamo raccontarvi quelle che sono le anticipazioni date da Barbara d’Urso.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI E NEWS: NUOVA BUSTA CHOC PER FRANCESCA DE ANDRE’

La conduttrice ha spiegato che anche questa settimana ci sono delle prove da mostrare a Francesca de Andrè. Questa volta però le foto non mostrano solo Giorgio in compagnia di una donna, come era successo con le foto di lui e Roxy insieme.

“Nella busta choc che apriremo a Domenica Live, che come vedete è sigillata, ci sono delle foto, ma anche un video che mostrano come Giorgio abbia baciato un’altra donna. Posso dirvi che si tratta di una ragazza bruna” ha commentato la conduttrice. Non ha aggiunto altro ma a quanto pare questa volta Francesca de Andrè sarà messa di fronte a delle prove concrete.

In questa settimana si è parlato di un possibile avvicinamento tra Giorgio e Francesca Gottardi, sarà lei la ragazza immortalata nelle foto che probabilmente Francesca de Andrè vedrà nella casa del Grande Fratello 16? E come reagirà questa volta la ragazza di fronte a quelle che dovrebbero essere realmente delle foto “compromettenti”? Sembrava che tra lei e Giorgio dopo l’incontro in casa fosse tornato il sereno, e adesso invece?

Appuntamento prima con Domenica Live e dopo con il Grande fratello 16 per scoprirlo.