Elisa Isoardi balla il charleston ma per Samuel Peron sembra uno stambecco, risate a La prova del cuoco (Foto)

Gran festa oggi a La prova del cuoco per il ritorno di Samuel Peron a La prova del cuoco, ma Elisa Isoardi è pronta per il suo debutto da ballerina (Foto)? Di certo la conduttrice del cooking show di Rai 1 è molto preoccupata per la sua notte da ballerina nel programma di Milly Carlucci ma ha ancora un po’ di tempo prima del gran giorno. Elisa Isoardi sarà ospite di Ballando con le stelle sabato 25 maggio, ha quindi una settimana di tempo in più per allenarsi perché domani lo show non va in onda. Ballando le stelle infatti domani sera lascia lo spazio del prime time all’Eurovision Song Contest 2019, tornerà in onda ovviamente il sabato successivo. La Isoardi ha quindi confidato che più si avvicina quel momento e più ha paura. Non ha mai nascosto che non è per niente brava nel ballo e non c’è molto da nascondere perché è evidente che per lei quando danza anche accanto al migliore dei ballerini è un po’ in difficoltà, però ci sarà con tutto l’impegno possibile.

SAMUEL PERON A LA PROVA DEL CUOCO TORNA IL MAESTRO DI BALLO DI ELISA ISOARDI

Elisa Isoardi ha avuto due maestri, non solo Samuel Peron ma anche Raimondo Todaro, sembra quasi certo però che sarà Samuel il suo partner sabato prossimo. Quale sarà il ballo in cui la conduttrice Rai dovrà cimentarsi? Samuel sembra avere anticipato che dovranno ballare un charleston ma sembra davvero strano visto che la Isoardi non è molto preparata per quei passi.

Infatti, Peron ha visto ballare un po’ Elisa sulle note charleston e non si è perso in complimenti commentando che sembra uno stambecco. Incassato il colpo adesso a lei non resta che lasciarsi andare e muovere i passi giusti. Tutti attendono di vederla danzare a Ballando con le stelle ma sarà di certo bravissima.