Stasera in tv 17 maggio 2019 La Corrida, Ciao Darwin e Quarto Grado

oStasera in tv 17 maggi 2019 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata de La Corrida con Carlo Conti e Ludovica Caramis mentre Canale 5 propone ancora Ciao Darwin 8 – Terre Desolate con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i programmi in tv di stasera anche il film Non Stop, la quinta puntata di L’Aquila – Grandi Speranze, non manca l’appuntamento con la cronaca nera di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Inoltre oggi in prima serata anche Propaganda Live e Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 17 maggio 2019. Su Rai 1 c’è La Corrida. Alle 21:25 in onda l’ultima puntata del varietà condotto da Carlo Conti con Ludovica Caramis, come sempre in primo piano i dilettanti allo sbaraglio – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Non Stop. Alle 21:20 il film per la regia di Jaume Collet-Serra del 2014, con Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Corey Stoll – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è L’Aquila – Grandi Speranze. Alle 21:20 in prima tv la quinta puntata della fiction diretta da Marco Risi del 2019, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 17 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con Paolo Bonolis e Lica Laurenti; stasera la sfida Web vs Tv – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Mad Max: Fury Road. Alle 21:25 il film diretto da George Miller del 2015 con Tom Hardy, Charlize Theron – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 appuntamento con la cronaca nera del venerdì sera di Gianluigi Nuzzo e Alessandra Viero – Consigliato sì

Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Diego Bianchi e il suo gruppo con l’attualità e politica rivisitata – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Alle 21:25 lo chef va alla scoperta di Monferrato e i Castelli Romani – Consigliato sì – Su Nove c’è Fratelli di Crozza. Alle 21:25 torna Maurizio Crozza con satira e personaggi vecchi e nuovi – Consigliato sì