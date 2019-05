Uomini e Donne arriva la data delle scelte: ecco quando si registrano e quando andranno in onda

Siamo ormai al giro di boa e si avvicina il momento delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne. Mancano solo due settimane alla fine del programma di Canale 5 ed è tempo di scelte. Come saprete, le anticipazioni in merito sono tante, le scelte di questo finale di stagione non andranno in onda in prima serata. Le tre scelte infatti saranno trasmesse nel pomeriggio di Canale 5 a meno che non ci siano grandi cambiamenti dell’ultima ora. Quando vedremo quindi la scelta di Angela Nasti, la scelta di Andrea Zelletta e la scelta di Giulia Cavaglià? Manca davvero pochissimo e a quanto pare abbiamo sia la data della registrazione che la data della messa in onda. Quest’anno siamo arrivati davvero alla fine, agli sgoccioli e, a differenza di quanto successo in altre stagioni, le scelte saranno registrate proprio in extremis e probabilmente non ci saranno molti spoiler anche se le scelte verranno registrate nello studio di Canale 5.

QUANDO VIENE REGISTRATA LA SCELTA DI ANGELA NASTI? LE ULTIME NEWS

Facciamo il punto della situazione. Angela arriverà al momento della scelta con Andrea e Alessio. I due ragazzi sono sembrati molti presi dalla tronista ma oggettivamente, avrebbero entrambi anche dei motivi per dire di no. Per quello che riguarda le quotazioni, pare che il favorito per i petali rossi sia Luca, che del resto è stato chiamato sin dall’inizio di questo percorso, proprio da Angela che lo aveva già adocchiato.

La scelta di Angela sarà registrata il 27 maggio 2019.

QUANDO VA IN ONDA LA SCELTA DI ANGELA NASTI? LE ULTIME NEWS DA UOMINI E DONNE

Non sappiamo di preciso le date della messa in onda delle scelte ma immaginiamo che andranno in onda nelle tre puntate della settimana dedicate al trono classico. Per cui il 29, il 30 e il 31 maggio 2019.

QUANDO VIENE REGISTRATA LA SCELTA DI GIULIA CAVAGLIA’? LE ULTIME NEWS

Anche Giulia è da tempo divisa tra due corteggiatori: da un lato Giulio con il quale sin da subito ha avuto un colpo di fulmine e un forte impatto anche fisico e poi Manuel che aveva conosciuto fuori qualche tempo fa e che aveva lasciato il segno in lei. Per o “bookmakers” il favorito alla scelta finale dovrebbe essere Giulio, capace di tenere testa alla tronista in ogni situazione. Anche la scelta di Giulia sarà registrata il 27 maggio 2019, con una lunga maratona per Maria de Filippi.

QUANDO VA IN ONDA LA SCELTA DI GIULIA CAVAGLIA’? LE ULTIME NEWS DA UOMINI E DONNE

Anche in questo caso vale lo stesso discorso: la scelta di Giulia andrà in onda in uno degli ultimi giorni della settimana finale di Uomini e Donne. Potrebbe essere il 29, il 30 o il 31 maggio per chiudere in bellezza la stagione.

QUANDO VIENE REGISTRATA LA SCELTA DI ANDREA ZELLETTA? LE ULTIME NEWS

Anche la scelta di Andrea Zelletta sarà registrata il 27 maggio 2019. Come saprete Andrea arriverà a questa scelta finale con Klaudia e con Natalia. Secondo i più esperti “uominidonniani” la scelta di Andrea sarà senza ombra di dubbio Natalia anche se il tronista si è molto avvicinato a Klaudia che sembra però essere troppo remissiva per poter piacere a un ragazzo come Andrea…

QUANDO VA IN ONDA LA SCELTA DI ANDREA ZELLETTA? LE ULTIME NEWS

Al momento non c’è una data precisa. La scelta di Andrea potrebbe andare in onda il 29, il 30 o il 31 maggio 2019 ( dando per scontato che la puntata del 28 maggio 2019 sarà dedicata al trono over di Uomini e Donne).