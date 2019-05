Ascolti tv 18 maggio 2019: l’Eurovision 2019 batte la semifinale di Amici 18?

Grande attesa ieri sera per la classifica finale dell’Eurovision e grande attesa questa mattina per i dati dei ascolto della serata di ieri. Il 18 maggio 2019 tutti incollati davanti alla tv per tifare il nostri mitico Mahmood. Il pubblico avrà premiato la finale dell’Eurovision song Contest in onda ieri sera su Rai 1 o la semifinale di Amici 18 in onda invece su Canale 5? Lo scopriremo ovviamente solo con i dati di ascolto relativi al prime time di ieri che ci riveleranno se questa volta Maria de Filippi si confermerà regina del sabato sera vista l’assenza di Ballando con le stelle. Amici, reduce dalla vittoria della passata settimana, spera di riconfermarsi leader anche in questa occasione grazie alla semifinale andata in onda ieri sera. Una bella e inedita sfida che ha un sapore molto particolare, vedremo a breve, grazie ai dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri, come sono andate le cose.

ASCOLTI TV IERI 18 APRILE 2019: I DATI DELL’EUROVISION 2019 CON IL SECONDO POSTO DI MAHMOOD

Tutti incollati ieri davanti alla tv per il grande spettacolo da Israele ma soprattutto per fare il tifo per Mahmood e ci abbiamo creduto davvero fino in fondo. Prima che la giuria leggesse il risultato del televoto dei Paesi Bassi, il nostro bravissimo Alessandro era ancora al primo posto. Una classifica cortissima quella dell’Eurovision quest’anno, a dimostrazione che c’erano molti brani validi. Purtroppo, per una manciata di voti, Soldi si piazza al secondo posto ma quello di Mahmood è il miglior risultato degli ultimi anni. Il vincitore di Sanremo si porta a casa anche un altro riconoscimento: vince per il miglior testo della canzone. La vittoria va invece ai Paesi Bassi.

LEGGI QUI LA CLASSIFICA COMPLETA

Restiamo quindi in attesa dei dati di ascolto per capire se la finale dell’Eurovision song Contest 2019 ha regalato a Rai 1 una vittoria. Arrivano i primi dati: 3.539.000 al 19.7% share

Spendiamo due paroline su questa finale andata in onda su Rai 1: purtroppo è stata una serata imbarazzante. L’audio di Flavio Insinna e Federico Russo era da mal di mare. Non si sentiva, si bloccava, e dava una serie di problemi che hanno fatto venire il mal di testa al pubblico. Peccato.

ASCOLTI TV IERI 18 APRILE 2019: ECCO I DATI DELLA SEMIFINALE DI AMICI 18

E anche Maria spera che il pubblico abbia seguito la semifinale di Amici che ha visto i ragazzi scendere sul palco per l’ennesimo confronto. Alla fine della serata, ricca di esibizioni, momenti divertenti ed emozionanti, a passare alla finale sono solo 4 dei 5 concorrenti. Nel corso sella semifinale in onda ieri sera infatti Tish è stata eliminata. Sabato prossimo ritroveremo Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael a contendersi il primo posto.

Amici senza Ballando con le stelle trionferà al sabato sera?

Ecco i dati auditel relativi alla semifinale in onda il 18 maggio 2019:

4.743.000 spettatori 24.3% share

Vittoria nettissima per Amici che si riprende il primo posto nel cuore del pubblico italiano in un sabato sera perfetto, almeno dal punto di vista degli ascolti.