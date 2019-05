Eurovision 2019: Mahmood da record, arriva secondo! Ecco la classifica finale

Non una vittoria ma comunque un grandissimo – ed inaspettato – successo per Mahmood: il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2019, il consueto concorso musicale multilingue a cui vi partecipano oltre 40 nazioni europee e da qualche anno anche all’Australia.

Dopo le due semifinali del 14 e del 16 maggio, l’attesissimo show televisivo si è concluso con una agguerritissima finale (il 18 maggio) ricca di ospiti: Madonna si è esibita con il brano cult “Like a prayer” ma anche quattro ex concorrenti della kermesse sono tornati sul palco per delle esibizioni inconsuete; ci riferiamo a Eleni Foureira, Conchita Wurst, Verka Serduchka e Måns Zelmerlöw.

Tornando a parlare della gara, come si è piazzata l’Italia nella classifica finale? Sono stati ripagati gli sforzi di Mahmood, entrato in gara con il brano sanremese “Soldi”? Ecco la classifica e il nostro incredibile piazzamento…

Ricordiamo che la classifica finale di Eurovision 2019 da un paio d’anni è formulata dalla somma dei voti delle giurie tecniche e dalla somma del televoto. Nella prima ondata di voti, quella delle sole giurie tecniche, a trionfare sarebbe stata la Svezia (239 punti), seguita dalla Macedonia del Nord (237 punti), terzi i Paesi Bassi (231 punti) e l’Italia “solo” quarta con 212 punti.

Ma con l’aggiunta dei voti provenienti dal televoto la situazione si è notevolmente evoluta in positivo per noi italiani: Mahmood è schizzato a quota 465 punti; cifra che gli ha permesso di piazzarsi al secondo posto, a soli 27 punti di distacco dal primo piazzamento (i Paesi Bassi con 492 punti).

Sorprendente anche il piazzamento dei cuginetti di San Marino: “Say Na Na Na” del turco Serhta ha fatto registrare un nuovo piazzamento record per la piccola repubblica emiliana; 20esimi sopra Grecia, Spagna, Israele, Germania, Bielorussia e Regno Unito.

Here are the final results of Eurovision Song Contest 2019.



⭐️ TOP 3 ⭐️

🇳🇱 1 – 492@DuncLaurence



🇮🇹 2 – 465@Mahmood_Music



🇷🇺 3 – 369@SergeyLazarev#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/4TmXuXXkty