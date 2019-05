Eurovision 2019 scaletta: quando si esibisce Mahmood?

Mancano oramai pochissime ore alla finale dell’Eurovision Song Contest 2019 che si terrà a Tel Aviv. Un festival internazionale che mette in gara quarantun paesi e quarantuno cantanti rappresentanti la propria nazione. La finale si terrà sabato 18 maggio 2019 e potrà essere seguita in diretta su Rai 1. A cantare per l’Italia ci sarà Mahmood con il brano Soldi, singolo di successo nel nostro paese con la vittoria a Sanremo e i numeri di vendita. Adesso Mahmood cercherà di conquistare tutti con la sua canzone per provare a vincere la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. Ma vediamo quando si esibirà il cantante italiano e tutta la scaletta completa della serata.

Eurovision Song Contest 2019: ordine di uscita dei cantanti in gara

La scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti in gara per la finale dell’Eurovision Song Contest 2019 è già pronta, ve la presentiamo in base al sorteggio effettuato.

Malta, canta Michela con il brano Chameleon. Albania, canta Jonida Maliqi con il brano Khteju tokes. Repubblica Ceca, canta Lake Malati con il brano Friend of a Friend. Germania, cantano le S!sters con il brano Sister. Russia, canta Sergey Lazarev con il brano Scream. Danimarca, canta Leonora con il brano Love is Forever. San Marino, canta Serhat con il brano Say na na na. Macedonia nord, canta Tamara Todevska con il brano Proud. Svezia, canta John Lundvik con il brano Too late for love. Slovienia, cantano Zala Kralj e Gasper Santl con il brano Sebi. Cipro, canta Tamta con il brano Replay. Paesi Bassi, canta Duncan Laurence con il brano Arcade. Grecia, canta Katerine Duska con il brano Better Love. Israele, canta Kobi Marimi con il brano Home. Norvegia, canta KeiiNO con il brano Spirit in the sky. Regno Unito, canta Micheal Rice con il brano Bigger than us. Islanda, canta Hatari con il brano Hatrid mun sigra. Estonia, canta Victor Crone con il brano Storm. Bielorussia, canta Zena con il brano Like It. Azerbaijan, canta Chingiz con il brano Truth. Francia, canta Bilal Hassani con il brano Roi. Italia, canta Mahmood con il brano Soldi. Serbia, canta Novena Bozovic con il brano Kruna. Svizzera, canta Luca Hanni con il brano She got me. Australia, canta Kate Miller Heidke con il brano Zero Gravity. Spagna, canta Miki con il brano La venda.