Ascolti tv 20 maggio 2019: il Grande Fratello 16 cresce cavalcando il “Pamela Prati Gate” ?

Grande attesa come sempre, anche questa mattina per i dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri. Come saranno andati gli ascolti del 20 maggio 2019? Lo scopriamo come sempre alle 10 del mattino, grazie ai dati auditel relativi al prime time. In sfida, anche questo lunedì di fine maggio, il Grande Fratello 16, alla settima puntata e il Commissario Montalbano in replica su Rai 1. Questa settimana, dopo i buoni ascolti di lunedì scorso, Barbara d’Urso sceglie di cavalcare il Pamela Prati Gate e lo fa con una non notizia. Tutto il pubblico infatti aspetta di sapere se Eliana Michelazzo, come Mediaset ha prima annunciato e poi smentito, avrà modo di entrare nella casa del Grande Fratello 16 per proteggersi, dopo le pesanti dichiarazioni fatte per Live-Non è la d’Urso. Uno strano giochetto quello fatto da Mediaset, un giochetto acchiappa ascolti che potrebbe non esser stato gradito dal pubblico. In ogni caso, la conduttrice, invece che chiarire in apertura di puntata quello che era stato il “volere dell’editore” e quindi dell’azienda, nel caso Michelazzo, ha cavalcato il più possibile la situazione arrivando a parlare di questa storia solo all’una di notte. Se non è una mossa acchiappa ascolti questa…La d’Urso, mentre mezza Italia dormiva, ha quindi rivelato che l’azienda ha deciso di non accogliere la richiesta di Eliana Michelazzo. E pensare che l’azienda stessa lo aveva annunciato il giorno prima alle 8 di sera….

ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2019: I DATI AUDITEL DELLA SETTIMA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO 16

La mossa fatta da Barbara d’Urso e da tutta la squadra del Grande Fratello 16 sarà servita a incollare davanti alla tv il giusto numero di telespettatori approfittando della vicenda che più di tutte sta facendo parlare in questi ultimi due mesi? Vedremo…

Secondo le prime indiscrezioni sui dati di ascolto, la puntata di ieri del Gf 16 avrebbe superato il 20% di share con una media di 3,4 milioni di spettatori. Aspettiamo i dati ufficiali.

Ecco i dati: 3,4 milioni di spettatori con il 20,8% di share

ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2019: I DATI AUDITEL DE IL COMMISSARIO MONTALBANO ANCOR IN REPLICA

Rai 1 risponde con una nuova replica del Commissario Montalbano, che fino a questo momento ha sempre vinto lo scontro in prima serata, con una media superiore ai 5 milioni di spettatori.

Vi ricordiamo che i dati auditel saranno come sempre disponibili dopo le 10.