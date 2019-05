Pomeriggio 5, il Grande Fratello 16 e Live-Non è la d’Urso: fino a quando andranno in onda i programmi della d’Urso?

Il mese di maggio volge ormai al termine e, anche se dal punto di vista climatico, non sembra, l’estate sta per arrivare. I palinsesti quindi si preparano a subire delle variazioni con i classici programmi del day time pronti ad andare in vacanza. Oggi vi parliamo dei programmi condotti da Barbara d’urso che, in questa stagione televisiva, ha battuto ogni record possibile e immaginabile. La conduttrice infatti è andata in onda in diretta per due prime serate, tutti i giorni dal lunedì al venerdì e anche alla domenica. Per non parlare poi del suo ruolo da protagonista nella fiction la dottoressa Giò ( che tra l’altro avrà una seconda stagione).

Detto questo, torniamo a noi: fino a quando andranno in onda i programmi di Barbara d’Urso? Domenica Live è stato il primo a chiudere i battenti ma in parte. Domenica scorsa infatti è andata in onda l’ultima puntata del programma che però continuerà per tutto il mese di giugno, con le puntate Domenica Rewind.

POMERIGGIO CINQUE FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA? LE ULTIME NOTIZIE

Ancora tre settimane di programmazione per Pomeriggio Cinque che dovrebbe andare in onda, a meno che non ci siano clamorosi cambiamenti, fino al 14 giugno 2019. Il programma giornaliero di Barbara d’Urso chiuderà i battenti a metà giugno. Canale 5 sceglie di non dare una contro programmazione e lascia a La vita in diretta estate il ruolo di unico programma in diretta a informare e intrattenere il pubblico.

LIVE-NON E’ LA D’URSO, FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA? LE DATE

L’ultimo programma a chiudere i battenti sarà Live-Non è la d’Urso che, stando alle ultime indiscrezioni sul palinsesto, dovrebbe andare in onda con la sua ultima puntata, il 19 giugno 2019. Saranno in questo modo ben 14 le puntate del talk in prima serata condotto dalla d’Urso.

IL GRANDE FRATELLO 16 FINO A QUANDO ANDRA’ IN ONDA? ECCO LA DATA DELLA FINALE

La finale del Grande Fratello 16 andrà in onda il 10 giugno 2019. Il reality quindi ha ancora altre tre puntate prima della finalissima e di cose nella casa, ne potranno succedere.