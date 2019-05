A Mattino 5 la storia di Eliana Michelazzo sposa fantasma del fantasma Simone Coppi: stesso copione Prati/Caltagirone

Mostrava il tatuaggio sul braccio che si era fatto per lui, parlava del giorno del suo matrimonio, registrava un video per mettere tutto a tacere. 9 anni fa Eliana Michelazzo, come Pamela Prati oggi, veniva accusata dal pubblico che all’epoca la seguiva, vista la sua fama dopo Uomini e Donne, di aver inventato tutto. E lei ieri, come oggi, negava ogni genere di evidenza. Rilasciava interviste senza il suo sposo fantasma. Non mostrava mai il suo Simone Coppi. Uomo che, come ha dichiarato solo domenica, non è mai esistito ma che ha fatto parte della sua vita, per ben 9 anni.

ELIANA MICHELAZZO COME PAMELA PRATI OGGI: IL SUO MARCO CALTAGIRONE E’ STATO SIMONE COPPI

Una storia che si ripete. Se ne parla anche nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi che racconta anche questa pagina del Pamela Prati Gate. Eliana Michelazzo, proprio come Pamela Prati oggi, aveva raccontato le medesime cose. Purtroppo fino a questo momento non ne avevamo potuto parlare perchè Eliana aveva in qualche modo diffidato tutti dall’intromettersi nella sua vita privata. Ma oggi, che è la stessa Eliana a rivelarci che il suo Simone Coppi non esiste, possiamo scavare nel passato per trovare delle cose che mettono i brividi.

Tra queste, anche una intervista durante la quale Eliana Michelazzo, dichiara quelle stesse identiche cose che, 9 anni dopo, Pamela Prati avrebbe detto sul suo Marco Caltagirone. Un copione identico, chi lo ha scritto non si è sforzato neppure di cambiare la sceneggiatura. Forse perchè aveva funzionato in passato, forse perchè si pensava che tutti, anche questa volta, avrebbero abboccato all’amo. E invece questa volta, il pesce non ha mangiato l’esca…

Ed ecco quello che all’epoca Eliana raccontava

–Eliana e Pamela hanno conosciuto i loro fidanzati a una cena tra amici

-Entrambe parlano di un colpo di fulmine, di un uomo che ha conquistato il loro cuore subito

-La conoscenza è iniziata in entrambi i casi sui social

-Simone Coppi come Marco Caltagirone è molto riservato e non ama apparire

-L’obiettivo di Pamela oggi come quello di Eliana nove anni fa, era quello di creare una famiglia

Un copia incolla che 9 anni fa aveva in qualche modo funzionato, anche perchè se Eliana fosse sposata o meno, poco è importato al pubblico, se non ai suoi fans, essendo un personaggio pubblico di secondo livello. Ma con la Prati ci si è spinti oltre…