Federica Benincà a Mattino 5: la verità sui “figli affidatari” di Pamela Prati

Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 22 maggio 2019 c’è stata un’ampia pagina dedicata a quello che ormai per tutti è diventato il Pamela Prati Gate. A parlare, tra gli altri ospiti di questa puntata, anche Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che per due anni ha fatto parte dell’agenzia Aicos di Eliana Michelazzo. La ragazza ha parlato di quello che lei conosce con mano, visto che per due anni è stata a stretto contatto con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Ha anche raccontato di problemi economici ma questa ovviamente, è un’altra storia che lei risolverà con chi di dovere nelle sedi opportune. Ha però voluto commentare una notizia di cui Federica Panicucci ha parlato proprio nella puntata di Mattino Cinque di oggi. La polizia postale starebbe indagando sui profilo social dei due figli affidatari di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Figli che ovviamente non esistono, se lui non esiste. Secondo quanto riporta la Benincà che è abbastanza informata sui fatti, la polizia avrebbe anche fatto delle scoperte. Pare che la bambina, Rebecca, in realtà fosse la figlia dello stesso avvocato cagliaritano che era stato “usato” per le fotografie di Marco Caltagirone. Le foto della figlia di questo avvocato, sarebbero state usate per creare il profilo della bambina e quindi per “darle una identità”. Il bambino invece, che dovrebbe avere circa 11 anni, sarebbe, a detta della Benincà, un nipote di Pamela Perricciolo o di Eliana Michelazzo. Ricordiamo, tra l’altro che questo bambino, ha registrato un video che Barbara d’Urso ha ricevuto dal numero di telefono del sedicente Marco Caltagirone.

LE PAROLE DI FEDERICA BENINCA’ SUL CASO PAMELA PRATI A MATTINO 5

La ragazza aggiunge anche una dichiarazione molto forte e racconta:

“Io ho visto Eliana piangere perchè diceva che non riusciva ad avere dei figli con Simone Coppi, un uomo che non esiste, ma stiamo scherzando? Lei ha due telefoni e in uno, c’è come salva schermo la foto di Simone Coppi…“. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dichiara: “Quando le chiedevamo come mai non uscisse mai con suo marito, anche insieme a noi, lei diceva sempre che non poteva farlo perchè era un giudice antimafia e viaggiava con la scorta.”

ELIANA MICHELAZZO COME PAMELA PRATI 9 ANNI FA: ECCO COME DESCRIVEVA SUO MARITO

Ci sarà chi porterà avanti queste indagini, non spetta sicuramente a noi capire che cosa le persone invischiate in questa vicenda facevano.