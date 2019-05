Stasera in tv 23 maggio 2019 Il Commissario Montalbano e All Together Now con Michelle Hunziker

Stasera in tv 23 maggio 2019 su Rai 1 Il Commissario Montalbano con in replica La Piramide di Fango contro Michelle Huzniker e J-Ax che presentano la seconda puntata di All Together Now. Tra i programmi in tv di stasera anche il film Passengers e ancora Fai bei sogni con Valerio Mastandrea e Mia moglie per figlia con Jennifer Aniston. Non mancano tra i programmi di oggi in prima serata Piazzapulita e Dritto e Rovescio. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 23 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Il commissario Montalbano – La Piramide di Fango. Alle 21:25 in replica per la regia di Alberto Sironi con Luca Zingaretti e Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Passengers. Alle 21:20 il film diretto da Morten Tyldum del 2016, con Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne. In viaggio verso un altro pianeta due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima, inizia lì la loro nuova vita – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Fai bei sogni. Alle 21:20 il film del 206 di Bellocchio con Valerio Mastandrea, Berenice Bejo, Guido Caprino. Racconta la storia vera di Massimo che a nove anni trova in casa suo padre sorretto da due uomini mentre sua madre è morta – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 23 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è All Together Now. Alle 21:40 tornano Michelle Hunziker e J-Ax con il secondo appuntamento del nuovo show musicale – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è King Arthur: il potere della spada. In prima tv alle 21:30 il film diretto da Guy Ritchie del 2017, con Charlie Hunnam, Jude Law – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 una nuova puntata con Paolo Del Debbio tra appronfondimenti e inchieste – Consigliato sì

Su La7 c’è Piazzapulita. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con il talk show di Corrado Formigli. Tra gli ospiti in studio Luigi Di Maio – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Mia moglie per finta. Alle 21:30 il film diretto da Dennis Dugan del 2011, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Elena Satine – Consigliato sì – Su Nove c’è Stefano Cucchi, la seconda verità. Alle 21:25 in prima tv il film inchiesta, uno speciale sulla morte di Stefano Cucchi – Consigliato sì