Ballando con le stelle 2019 stasera la prima semifinale con due ballerini per una notte: chi passa il turno?

Tutto pronto per la prima delle due semifinali di Ballando con le stelle 2019, tutto pronto per la puntata del 24 maggio 2019 che vedrà le coppie rimaste in gara contendersi i posti per la finalissima di sabato prossimo. Vi ricordiamo che questa settimana Ballando con le stelle andrà in onda in due serate diverse, oggi e domani, per recuperare la puntata di sabato scorso che ha ceduto il posto all’Eurovision. Una vera e propria maratona quella di oggi che vedrà impegnate tutte le coppie rimaste in gara. E stasera, ci saranno anche in pista ben due ballerini per una notte. Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni di questa puntata, eccole per voi!

BALLANDO CON LE STELLE 2019 LA PRIMA SEMIFINALE SI APRE CON UN BALLOTTAGGIO

E la prima delle due semifinali di Ballando con le stelle 2019 si aprirà con un ballottaggio, il televoto è ormai aperto da due settimane e a scendere in pista saranno la coppia formata da Ettore Bassi e Alessandra Tripoli e quella formata da Manuela Arcuri e Luca Favilla. Per l’attrice questi 14 giorni sono stati molto complicati a causa di un brutto infortunio di Luca.

BALLANDO CON LE STELLE 2019 LA SEMIFINALE: ECCO LE SFIDE DELLA PUNTATA DI OGGI

Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) vs Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro vs Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Lasse Lokken Matberg- Sara Di Vaira vs Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen vs la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale.

BALLANDO CON LE STELLE 2019 LA PRIMA SEMIFINALE: I BALLERINI PER UNA NOTTE DEL 24 MAGGIO 2019

Per questa prima tappa della semifinale, hanno accettato l’invito della conduttrice di Rai1 due personaggi amati dal pubblico: Massimo Giletti e Francesca Piccinini, entrambi nella veste di “Ballerini per una notte”. Lui sarà al fianco di tre ballerine e si cimenterà in una coreografia realizzata ad hoc. Lei, campionessa del volley femminile, è pronta per una nuova sfida. Affronterà, infatti, un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una scatenatissima “salsa”, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Come sempre a dare il tesoretto dopo queste prova la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Mariotto e dalla presidente Carolyn Smith. Appuntamento quindi a stasera. Anche oggi Ballando con le stelle prenderà il via alle 20,35 per cui non andrà in onda la puntata de I soliti ignoti con Amadeus.