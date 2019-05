La Sai L’Ultima nuova edizione: tutto quello che c’è da sapere

Sta per tornare uno dei programmi tv più amati di sempre. Stiamo parlando di La Sai L’Ultima? la trasmissione che mette in gara i barzellettieri tornerà in onda, su Canale 5 dopo ben undici anni. La messa in onda è prevista per il 4 di giugno e sulla rete che ospiterà lo storico programma Mediaset appare già il promo che svela la primissima novità della nuova edizione di La Sai L’Ultima?. Il conduttore del programma delle barzellette sarà, infatti, Ezio Greggio che si cimenterà per la prima volta con La Sai L’Ultima?. Ma non solo. Sono tanti i cambiamenti in vista. Ve ne sveliamo qualcuno.

La Sai L’Ultima?: tutte le novità sul programma di Canale 5 condotto da Ezio Greggio

Tra le prime novità, come si legge nell’anteprima di Blogo, ci sarà un cast ricco di personaggi noti. Ci saranno tre squadre e tre jolly. Ma vediamo i nomi degli ospiti che parteciperanno alla nuova edizione di La Sai L’Ultima? con Ezio Greggio. Le tre squadre di barzellettieri saranno capitanate da Biagio Izzo, Maurizio Battista e Gianluca Fubelli, noto come Scintilla. Tre volti assolutamente noti al mondo della comicità televisiva italiana. Questi però non saranno gli unici. Ci saranno, infatti, anche dei jolly: Valentina Persia, Geppo Show e Alessandro Paci. Nino Formicola avrà, invece, un ruolo molto particolare: sarà il notaio, nonché il supervisore della nuova edizione di La Sai L’Ultima?.

La Sai L’Ultima?, la nuova edizione: quante puntate saranno e l’ospite della prima puntata

Come abbiamo detto, la nuova edizione di La Sai L’Ultima? partirà il 4 giugno in prima serata su Canale 5 con il nuovo conduttore Ezio Greggio. Le puntate previste per questa nuova edizione sono sei e saranno tutte registrate. Il primo ospite che vedremo nella prima puntata di La Sai L’Ultima? sarà Uccio De Santis, un noto comico pugliese, celebre anche per la sua partecipazione a Made in Sud. Ricordiamo che Uccio De Santis ha già preso parte ad altre edizioni del programma che vede in gara i barzellettieri più bravi d’Italia.

Non ci resta aspettare il 4 di giugno per vedere la prima puntata della nuova edizione di La Sai L’Ultima, in prima serata su Canale 5.