Mara Venier ospita Mark Caltagirone: con Teo Teocoli prende in giro Pamela Prati “velatamente”

Nella puntata di Domenica IN del 26 maggio 2019, non sono mancate le frecciatine di Mara Venier a tutto quello che è successo con Pamela Prati; del resto visto che Pamela Prati proprio nel salotto di Domenica IN aveva annunciato il suo matrimonio con il sedicente Marco Caltagirone e aveva anche invitato Mara alle nozze ( senza però mai farle avere una partecipazione), la conduttrice di Domenica IN non poteva non concludere questa edizione del programma, senza accenni alla storia. E lo ha fatto in modo garbato ma chiaramente, a chi ha seguito tutta questa vicenda, i riferimenti sono arrivati, eccome. Approfittando della presenza di Gina Lollobrigia e Teo Teocoli, che si è prestato al gioco, la conduttrice ha annunciato che oggi in studio ci sarebbe stata una sorpresa speciale per l’attrice. “Io e te siamo molto amiche e penso che sia arrivato il momento di parlare a tutti di questo tuo grande amore, un amore spagnolo, un uomo che tu ami da oltre 38 anni, il tuo più grande amore. Io e te siamo amiche e so che posso farlo, non so se però per te sarà una piacevole sorpresa. Lui mi ha dato questo ( mostrando un anello con un cuore) e mi ha detto di averlo preso per te” queste le parole di Mara Venier per presentare il fidanzato segreto di Gina Lollobrigida.

L’IRONIA DI MARA VENIER SU MARCO CALTAGIRONE E PAMELA PRATI

La conduttrice quindi ha chiesto allo spagnolo, al fidanzato di Gina di entrare e lo ha presentato con diversi nomi in spagnolo tra i quali “Abelardo Caltagirones” facendo un chiaro riferimento al fidanzato fantasma di Pamela Prati. La scenetta è andata avanti per diverso tempo anche se la povera Gina Lollobrigida sembrava non aver colto i riferimenti. Mara in ogni caso sembra invece essersi divertita molto e a modo suo, ha voluto chiudere questa storia, senza rispondere in modo diretto, anche se avrebbe potuto farlo. Considerato il fatto che la Prati, ha preferito finire questa vicenda su altre reti, la Venier non ha dato spazio alla storia più di tanto…

