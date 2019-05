Stasera in tv 26 maggio 2019 Che tempo che fa e New Amsterdam

Stasera in tv 26 maggio 2019 su Rai 1 c’è Che tempo che fa con la conduzione di Fabio Fazio e i suoi tanti ospiti in studio, Canale 5 propone New Amsterdam ma la scelta è ampia tra serie tv, film e talk show. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche NCIS, il film In nome di mia figlia, Non è L’Arena con Massimo Giletti e ancora Il Gladiatore, Little Big Italy e Missione Impossibile – Rogue Nation. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 26 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Che tempo che fa. Alle 201:35 appuntamento con Fabio Fazio ma con una puntata in versione ridotta senza il Tavolo per lasciare spazio alle elezioni europee – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. In prima tv alle 21:20 l’episodio Dove eravamo rimasti. A seguire alle 22:10 e sempre in prima tv FBI con La fede dell’armiere – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è In nome di mia figlia. Alle 21:15 il film del 2016 per la regia di Vincent Garenq, con Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josèe Croze – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 26 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è New Amsterdam. Alle 21:30 in prima tv la serie tv del 2018 diretta da Kate Dennis, Peter Horton, con Janet Montgomery, Ryan Eggold, Jocko Sims, Anupam Kher, l’episodio Un posto felice – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Mission Impossible – Rogue Nation. Alle 21:20 il film del 2015 per la regia di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il Gladiatore. Alle 21:30 il film del 2000 diretto da R. Scott, con R. Crowe, J. Phoenix – Consigliato sì

Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:30 Massimo Giletti con una nuova puntata, ovviamente si parla soprattutto di politica ma non solo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Django Unchained. Alle 21:20 il film del 2012 diretto da Q. Tarantino, con J. Foxx, L. Di Caprio – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. In prima tv alle 21:25 una nuova puntata con Francesco Panella, stasera da New Orleans – Consigliato sì