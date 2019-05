Gli ascolti delle elezioni in tv: ecco tutti i dati dei programmi che hanno seguito i risultati elettorali

I risultati sono arrivati, la Lega ha dimostrato di essere senza se e senza ma il primo partito al momento in Italia ( con le elezioni Europee lo ricordiamo). E nella seconda serata di ieri Rai, Mediaset e La7 hanno seguito con particolare attenzione quello che è accaduto sia in Italia che in Europa in questa giornata di elezioni.

Oggi quindi la nostra classica analisi dei dati di ascolto si concentrerà su quello che il pubblico ha deciso di vedere nella serata dedicata alle elezioni Europee e alle prime parole dei politici dopo lo spoglio. Come saprete la Rai è scesa in campo con Porta a Porta e sui canali tematici altri programmi di news e approfondimento per seguire in diretta lo spoglio e i risultati di questa tornata elettorale. Mediaset invece ha affidato l’informazione della seconda serata e della notte a Nicola Porro che con Matrix ha seguito in diretta lo spoglio. Sia Porta a Porta che Matrix hanno preso la linea intorno alle 22,30. E sempre in questo stesso orario su La7 ha preso il via la Lunga Maratona Mentana, attesissima dal pubblico che ormai, aspetta questa maratona con ansia e grande attesa, curiosa di vedere come se la caverà Mentana con i suoi giornalisti, uno dei pochi ad andare in onda fino a quando i risultati non sono ufficiali.

Tre proposte sicuramente molto diverse sui principali canali in chiaro, il pubblico avrà di certo avuto modo di scegliere quella che ha ritenuto migliore e come sempre saranno solo i dati di ascolto relativi alla serata di ieri a dirci quello che i telespettatori hanno scelto.

ASCOLTI 26 MAGGIO 2019, LE ELEZIONI IN TV: I DATI AUDITEL RACCOLTI DA PORTA A PORTA

Ecco i dati:

ASCOLTI 26 MAGGIO 2019, LE ELEZIONI IN TV: I DATI AUDITEL RACCOLTI DA MATRIX

Ecco i dati:

ASCOLTI 26 MAGGIO 2019, LE ELEZIONI IN TV: I DATI AUDITEL RACCOLTI DA MARATONA MENTANA

Ecco i dati:

Ricordiamo che i dati come sempre saranno disponibili dopo le 10. Salvini ha sfondato alle urne con la sua Lega, e in tv invece, chi avrà vinto?