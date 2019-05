Stasera in tv 27 maggio 2019 Porta a Porta – Speciale Elezioni e Grande Fratello

Stasera in tv 27 maggio 2019 su Rai 1 va in onda Porta a Porta – Speciale Elezioni con la conduzione di Bruno Vespa mentre Canale 5 propone Grande Fratello con Barbara D’Urso. Tra i programmi in tv di stasera anche Unici – Edoardo Bennato tra Rossini e rock’n’roll e ancora il film Il matrimonio che vorrei con Meryl Streep. L’alba del pianeta delle scimmie, Quarta Repubblica su Rete 4 con Nicola Porro, Propaganda Live e Radio Italia Live – Il concerto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 27 maggio 2019. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 27 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Porta a Porta – Speciale Elezioni. Alle 21:25 Bruno Vespa è pronto a condurre lo Speciale in prime time come sempre in collaborazione con il TG1 – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Unici – Edoardo Bennato tra Rossini e rock’n’roll. Alle 21:20 la puntata dedicata al cantautore napoletano – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il matrimonio che vorrei. Alle 21:15 il film diretto da David Franke del 2012, con Meryl Streep, Steve Carell, Elisabeth Shue, Tommy Lee Jones, Jean Smart – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 27 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Grande Fratello. Alle 21:40 l’ottavo appuntamento con il reality show condotto da Barbara D’Urso. Chi lascia il gioco e di chi si parlerà stasera? Consigliato sì – Su Italia 1 c’è L’alba del pianeta delle scimmie. Alle 21:25 il film per la regia di Rupert Wyatt del 2011, con James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Nicola Porro e il suo talk show tra politica ed economia- Consigliato sì

Su La7 c’è Propaganda Live – Speciale Elezioni. Alle 21:15 Diego Bianchi conduce una puntata speciale sulle elezioni – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Karate Kid II – La storia continua. Alle 21:30 il film diretto da J.G. Avildsen del 1984, con Ralph Macchio e Pat Morita – Consigliato sì – Su Nove c’è Radio Italia Live – Il concerto. In diretta da Piazza Duoo, il via alle 19:30 – Consigliato sì