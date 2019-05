Stasera in tv 28 maggio 2019 La partita del cuore, The Voice e Room

Stasera in tv 28 maggio 2019 su Rai 1 potremo seguire La partita del cuore dall’Allianz Stadium con la conduzione di Carlo Conti in contemporanea su Rai Radio 2. Canale 5 manda in onda un film da non perdere, Room. Tra i programmi in tv di stasera anche The Voice of Italy, #Cartabianca con Bianca Berlinguer, il film Avatar , Nicola Porro con il suo talk show Quarta Repubblica e ancora Back Hawk Down e diMartedì. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 28 maggio 2019. Su Rai 1 c’è La partita del cuore. Alle 21:25 Carlo Conti per Rai Radio 2, a bordo campo Cristina Chiabotto e Gigi & Ross, telecronaca di Pierluigi Pardo, Fabio Caressa e Alberto Rimedio. Scendono in campo per la 28esima edizione la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Il calcio di inizio affidato a Cristiano Ronaldo – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Voice of Italy. Alle 21:20 il talent show con i coach Gigi D’Alessio, Morgan, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e i concorrenti pronti a sfidarsi con le Battle sul ring – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer che racconta attualità, cronaca e non solo – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 28 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Room. Alle 21:40 in prima tv il film diretto da Lenny Abrahamson del 2015, con Brie Larson, Jacob Tremblay. Un bimbo di 5 anni non è mai uscito da un capanno di 3 metri per 3 perché la sua mamma è stata rapita da adolescente 10 anni prima. Crede non esista altro, che quello sia il mondo intero ma la sua mamma gli dice che c’è altro oltre quella stanza – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 uno speciale con Nicola Porro che prende il posto delle soap Il Segreto e Una vita – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Avatar. Alle 21:30 il film diretto da James Cameron del 2009, con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez – Consigliato sì

Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con il talk show di Giovanni Floris – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Black Hawk Down. Alle 21:30 il film diretto da Ridley Scott del 2001, con Josh Hartnett, Tom Sizemore, Ewan McGregor, Sam Shepard, Jason Isaacs – Consigliato sì – Su Nove c’è Spaccio Capitale. Alle 21:25 in prima tv – Consigliato sì