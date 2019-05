Carmen Russo a Vieni da me, chirurgia e creme pazzesche per restare giovane (Foto)

Domanda banale quella rivolta a Carmen Russo oggi a Vieni da me sulla chirurgia estetica ma è proprio Caterina Balivo a sottolinearlo perché la sua ospite non potrebbe mai mentire (foto). E’ evidente che Carmen oltre ad allenarsi sempre per mantenere un corpo così bello a 59 anni utilizza i meravigliosi trucchi che la chirurgia estetica offre. I ritocchini fanno bene se fatti bene e a lei donano molto. Infatti commenta che bisogna mantenere quello che madre natura ci ha dato e come si fa se non si fa ricorso all’aiutino? “Se uno rallenta il passare del tempo perché no?” ha sottolineato Carmen Russo ammettendo che c’è tanto da poter fare sul volto di ogni donna ma l’importante è non stravolgere niente, semplicemente si eliminano le piccole rughe, il viso resta tonico ma gli anni che passano devono comunque restare. La Russo sta benissimo, le sue scelte sul volto che appare sempre fresco sono perfette. Aggiunge anche che ha trovato delle creme pazzesche e si riferisce immaginiamo alla sua linea di cosmetici.

CARMEN RUSSO A VIENI DA ME TRA CHIRURGIA ESTETICA E AMORE

“La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato; poi c’è la legge d gravità che è uguale per tutti” consiglia ammettendo senza dovere aggiungere altro, quali operazioni o quali nuove tecniche ha già sperimentato.

Nel salotto di Vieni da me Carmen Russo osserva i suoi video di dieci­­ anni fa, era di certo diversa ma ancora oggi è sempre molto bella. Magari anche l’amore per Enzo Paolo Turchi la aiuta tanto, avere tanto entusiasmo e piacere così tanto al proprio compagno da sempre sono belle spinte per la vita. Crede che suo marito non l’abbia mai tradita ma nel caso contrario e bene che lei non lo sappia, ha concluso la saggia Carmen Russo facendo sorridere tutti.