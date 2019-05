Barbara d’Urso al vetriolo contro Pamela Prati: “E’ bello essere mamma, vieni qui a dirmelo negli occhi”

Lo aveva promesso al suo pubblico: se la storia si fosse dimostrata una grande bolla di sapone ( e qui si va ben oltre) si sarebbe incazzata. E infatti Barbara d’Urso nella puntata del 29 maggio 2019 di Live-Non è la d’Urso non ha risparmiato il minimo colpo a Pamela Prati. Lo ha fatto con le sue parole e lo ha fatto anche con le tante testimonianza che i suoi giornalisti hanno messo in piedi. Una puntata forse pesante si, ma che ci ha fatto capire come in questa storia, non ci siano vittime ma solo carnefici. O meglio, le vittime ci sono, pensiamo al bambino spacciato per il piccolo Sebastian, che per copione doveva fingere di avere un tumore alla gola. Una storia assurda che ci dimostra quanto le persone coinvolte in questa storia fossero senza scrupoli. La d’Urso quindi, ha sfidato la Prati: “Venga qui da me a dire certe cose, me le venga a dire in faccia”.

BARBARA D’URSO CONTRO PAMELA PRATI: INCAZZATA NERA A LIVE-NON E’ LA D’URSO

Ed ecco le durissime parole che la conduttrice ha usato nei confronti di Pamela Prati:

Io sono anni che ospito a Pomeriggio 5 donne e uomini truffati, che si innamorano virtualmente e danno anche soldi perché sono plagiati. Da mo’ che me ne occupo, da anni! Ok, Pamela Prati è come la comare Cozzolino di Laurenzana che è stata truffata. Io vorrei che avesse il coraggio – ma non ce l’ha – che Pamela Prati venisse qui a spiegarmi perché da vittima è venuta in trasmissione da me e da Mara Venier a raccontare bugie. Per quale motivo ha inventato tutto questo, perché hai detto tutte queste bugie? Perché eri plagiata? Se eri convinta, rimanevi a casa tua col tuo amore virtuale, non venivi in televisione.

La d’Urso nelle varie ospitate della Prati nei suoi programmi, e anche quando non c’era, aveva detto di stare ben attenti a parlare di minori. Per lei, come per tutte le mamme del mondo, i figli vengono al primo posto e pensare che siano stati “usati” in questa vicenda è davvero squallido. “Sono moglie e mamma” diceva cantando da Mara Venier Pamela Prati, peccato che fossero tutte menzogne.

E i bambini? Io sono furente per i bambini, perché io so la verità. “Quanto è bello essere mamma”? Ma tu che ne sai di quanto è bello essere mamma: vieni qua a raccontarmelo guardandomi negli occhi.

Ci sarà mai questo faccia a faccia tra le due? Difficile a dirsi ma Live-Non è la d’Urso andrà ancora in onda per altre tre puntate, potrebbe davvero succedere di tutto.