LIVE Non è la D’Urso: Pamela Prati ha debiti da gioco, la conferma

Per quale motivo Pamela Prati avrebbe inscenato le interviste e il matrimonio con il finto Mark Caltagirone? La prima ragione su cui si è fatta una ipotesi erano i possibili debiti che Pamela Prati aveva maturato nel tempo. “Possibili” perché questo pettegolezzo è stato poi smentito in più occasioni dalla stessa soubrette sarda ma anche dal suo nuovo attuale avvocato. Ma in questo grande calderone di bugie, possiamo davvero fidarci?

Di certo non si è fidato LIVE Non è la D’Urso. A seguito di una mail inviata da un telespettatore, la redazione del programma è andata alla ricerca di indizi… Ed ecco cosa è stato scoperto.

LIVE Non è la D’Urso: Pamela Prati ha debiti

Dagospia aveva effettivamente rivelato che circolava la voce che Pamela Prati avesse maturato debiti da gioco in una sala bingo. Un telespettatore ha scritto alla redazione di LIVE Non è la D’Urso il seguente messaggio: “Questa mail è per dire che alla signora Pamela Prati serve un aiuto psicologico! Premetto che abito in zona *** a Roma. E più volte ho avuto l’occasione di vedere la signora Prati spendere ore e ore alle videolottery in Via ***. Una volta l’abbiamo addirittura seguita per vedere se fosse lei e l’abbiamo vista seduta ad una videolottery che giocava. Deve curarsi senza inventarsi fandonie. Firmato Benedetto”.

Saputa la città e la via in cui si trova questa sala giochi, la redazione del programma di Barbara D’Urso si è diretta proprio lì e – con telecamere nascoste – ha iniziato a fare domande fra gli avventore del locale. Risultato? Anche all’interno, più di un cliente conferma di aver visto spesso e volentieri Pamela Prati giocare alle slot. Addirittura “dalle sei del pomeriggio fino a sera… Dipende da quanto vinceva o perdeva” rivela un uomo.

Tornati in studio dopo il servizio, l’ospite Riccardo Signoretti aggiunge che Pamela Prati ha maturato debiti per ovvie ragioni: in data 9 luglio 2018 la soubrette sarda ha subito un pignoramento di 372 mila Euro! “Magari nel corso del tempo questo debito l’ha saldato però mi sembra ovvio che sia una persona che ha bisogno di soldi” ha aggiunto il giornalista.