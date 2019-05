Uomini e Donne anticipazioni oggi la scelta di Andrea Zelletta: Natalia o Klaudia?

A Uomini e Donne è tutto pronto per la puntata della scelta di Andrea Zelletta. Durante la puntata di oggi giovedì 30 maggio 2019, infatti, il tronista Andrea farà finalmente la sua scelta. Come è successo per la scelta di Angela Nasti, anche quella di Andrea Zelletta sarà in diretta, dunque, i fan del programma di Maria De Filippi potranno assistere all’attesissima scelta senza alcuna anticipazione, godendo dell’effetto sorpresa. Come per quasi tutte le scelte di Uomini e Donne l’attesa è davvero tanta. Chi sceglierà Andrea? Lo scopriremo proprio oggi durante la puntata del programma di Canale 5.

Andrea Zelletta, il tronista pugliese, ha fatto un lungo percorso all’interno di Uomini e Donne arrivando alla fine con due corteggiatrici che appaiono del tutto diverse una dall’altra. Si tratta di Natalia e Klaudia. Sono una il contrario dell’altra anche a livello caratteriale eppure Andrea è stato colpito da entrambe le ragazze e sembra proprio che il tronista sia ancora indeciso. Chi sceglierà Andrea? Lo scopriremo tra pochissime ore quando Zelletta farà la sua scelta.

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 30 maggio 2019, la scelta di Andrea sarà Natalia?

Non è chiaro cosa sia successo tra il tronista Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici durante il weekend in villa ma chi potrebbe essere la scelta del ragazzo? Tra le altre si è distinta nel suo percorso Natalia, sbarcata a Uomini e Donne per corteggiare Ivan Gonzales per poi eliminarsi. Proprio qui Andrea Zelletta chiede alla corteggiatrice di poter restare per lui. Il tronista prova a convincere Natalia a lasciar perdere il percorso con Ivan, andando perfino da lei durante il weekend in villa. Natalia e Andrea hanno così iniziato a conoscersi sempre meglio e per questo la corteggiatrice potrebbe essere la scelta del tronista.

Lei è una ragazza decisamente determinata ma che crede molto nei valori soprattutto in quello della famiglia. Lo dimostra anche il fatto che la corteggiatrice ha deciso anche di presentare Andrea a conoscere la sua bisnonna a cui è molto legata. E a proposito di valori, pure quello dell’amore è molto importante. Che sia arrivato l’amore tra Natalia e Andrea? Sarà la modella la scelta del tronista? Non ci resta che seguire la puntata di oggi di Uomini e Donne.