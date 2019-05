Valentina Persia a Vieni da me racconta la verità sul diventare mamma, lo sconforto (Foto)

Non è vero che quando si diventa mamma è tutto così bello come raccontano quasi tutte ed è Valentina Persia con le lacrime agli occhi a raccontare la verità a Vieni da me (foto). L’attrice comica è diventata mamma a 43 anni, quattro anni fa, dei due bellissimi Lorenzo e Carlotta ma non è stato per niente semplice. Mamma di due gemelli e da sola ma anche chi mette al mondo un solo figlio ed ha un compagno spesso non vive bene la nascita e i primi tempi con il proprio bambino. Poche donne ne parlano e Valentina Persia ha un messaggio, di tirare fuori ciò che ogni mamma ha dentro, di raccontarlo magari anche a un’amica durante un caffè, di chiedere aiuto. C’è chi parla di depressione dopo il parto e chi dà a tutto questo un altro nome ma la verità è che è difficile amare subito un figlio, sentirsi subito una madre capace, ritagliarsi lo spazio necessario per vivere se non più come prima almeno un po’. “Non giudicate una mamma” e lo dice emozionata volendo proteggere le donne che non lo diranno mai. La Persia a Vieni da me nel salotto di Caterina Balivo racconta la sua storia da quando ha capito che era il momento di diventare mamma perché non poteva più rimandare. Sui social l’annuncio bellissimo della nascita, il doppio sogno realizzato ma in realtà non provava niente per quei due bimbi che sentiva come estranei.

VALENTINA PERSIA E’ MAMMA DI DUE GEMELLI E I PRIMI MESI SONO STATI TERRIBILI

Sono stati mesi di carcere per lei che li allattava contemporaneamente, perché se in tante lo fanno poteva farlo anche lei. Dai viaggi e il tanto lavoro si è ritrovata in casa sempre con i due bambini, sempre con il seno scoperto, sempre sveglia di notte anche se i suoi figli erano tranquilli e dormivano. E’ stata la pediatra a capire il suo disagio e senza metterle altra ansia a meno di quattro mesi dalla nascita ha detto che poteva bastare con l’allattamento, che aveva dato il latte migliore ma che adesso era troppo leggero. Non era vero, le stava tendendo la mano per liberarla.

Ha iniziato a vivere di nuovo. Ha 8 mesi ha portato i suoi figli all’asilo nido e ha potuto passeggiare per la prima volta, fare una doccia con calma e ha visto il primo sorriso dei suoi bambini. Si è accorta in quel momento di tutto l’amore che provava per loro e che prima non vedeva perché era solo stanca. Chiede agli altri di dare tempo alle mamme perché non te lo insegna nessuno. Le parole di Valentina Persia oggi a Vieni da me avranno fatto bene di certo a tante mamme che stanno attraversando o hanno attraversato lo stesso disagio sentendosi inadatte, mamme diverse da chi dice solo che è tutto meraviglioso.