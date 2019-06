Stasera in tv 1 giugno 2019 Champions League – Tottenham vs Liverpool e Guardia del corpo

Stasera in tv sabato 1 giugno 2019 su Rai 1 va in onda la finale di Champions League – Tottenham vs Liverpool mentre Canale 5 propone un film del 1992, Guardia del corpo. Tra i programmi in tv di oggi in prime time anche The Rookie, Che ci faccio qui – Siamo tutti matti, Garfield 2, Il Segreto, Little Murders e Bride Wars – La mia miglior nemica. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv. Su Rai 1 c’è Champions League. Alle 20:35 la finale dal Wanda Metropolitano di Madrid, con fischio d’inizio alle 21.00, si affrontano Tottenham vs Liverpool – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Rookie. Alle 21:05 gli episodi La lista e Caduta libera. A seguire Bull con l’episodio Separazioni – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Che ci faccio qui – Siamo tutti matti. Un viaggio nella disabilità mentale con Domenico Iannacone, una puntata speciale – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 1 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Guardia del corpo. Alle 21:15 il film datato 1992 per la regia di Mick Jackson, con Kevin Kostner e Whitney Houston, la storia d’amore struggente che è impossibile non guardare ma ormai sono anni che viene riproposta – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Garfield 2. Alle 21:15 il film diretto da Tim Hill, con Bill Murray e Breckin Meyer – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il Segreto. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – A seguire alle 22:25 una nuova puntata della soap Una vita – qui le anticipazioni – Consigliati sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie televisiva francese genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bride Wars – La mia migliore nemica. Alle 21:30 il film del 2009 diretto da Gary Winick, con Anne Hathaway e Kate Hudson – Consigliato sì – Su Nove c’è Sirene – L’omicidio del piccolo Loris. Alle 21:00 il caso di Veronica Panariello – Consigliato no