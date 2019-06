Stasera in tv 2 giugno 2019 Che tempo che fa, Pensavo fosse amore invece era un calesse e New Amsterdam

Stasera in tv 2 giugno 2019 su Rai 1 potremo seguire in prime time Che tempo fa con la conduzione di Fabio Faziocon Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback e i numerosi ospiti in studio. Canale 5 propone New Amsterdam, la serie tv con due episodi in prima tv. Tra i programmi tv di questa sera anche Non è L’Arena con Massimo Giletti, NCIS in prima tv così come FBI; inoltre Una notte da Leoni, La notte dei Re e Pensavo fosse amore invece era un calesse di e con Massimo Troisi. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv. Su Rai 1 c’è Che tempo fa. Alle 20:35 l’ultima puntata della sedicesima edizione con Fabio Fazio, Luciana Littizetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti della puntata Mara Venier, Fabio Quagliarella, Moise Kean, Milena Bertolini e Sara Gama ma anche Maria Grazia Cucinotta, Enzo De caro e Lello Arena per ricordare Massimo Troisi a 25 anni dalla sua scomparsa – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. In prima tv alle 21:20 l’episodio Il dono e a seguire alle 22:10 FBI in prima tv con Crisi d’identità e Una nuova alba – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Verona – Cittadella. Alle 21:00 in collaborazione con Rai Sport Calcio la finale di ritorno dei Plaly Off campionato italiano serie B – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 2 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è New Amsterdam. Alle 21:30 in prima tv la serie diretta da Kate Dennis, Peter Horton, con Janet Montgomery, Ryan Eggold, Jocko Sims, Anupam Kher con tre episodi: Come previsto, Questa non è la fine e Luna – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Una notte da leoni. Alle 21:20 il film del 2009 diretto da T. Phillips, con Ed Helms, Zach Galifianakis, Bradley Cooper – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Pensavo fosse amore invece era un calesse. Lo straordinario film del 200° diretto da Massimo Troisi con Massimo Troisi, Francesca Neri, Angelo Orlando e Marco Messeri – Consigliato sì

Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:30 Massimo Giletti con un nuovo appuntamento tra politica, attualità e cronaca – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La notte dei Re. Alle 21:00 dal Foro Italico tanti campioni prointi a giocare per uno scopo benefico, parte dell’incasso sarà devoliuto all’Ospedale Bambin Gesù. In campo tra gli altri Pirlo, Julio Cesar, Roberto Carlos, Hierro, Aldair, Toni, Cambiasso, Totti e Luis Figo – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy. Alle 21:25 una nuova puntata con Francesco Panella – Consigliato sì