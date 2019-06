Io e te il nuovo programma del pomeriggio d’estate di Rai 1 con Pierluigi Diaco (PROMO)

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda venerdì scorso, è stato presentato in modo ufficiale al pubblico di Rai 1, il nuovo volto del pomeriggio d’estate della rete. Parliamo di Pierluigi Diaco che condurrà un programma nuovo di zecca alle 14. Ancora dieci giorni in compagnia di Vieni da me e poi si cambia musica. Dal 17 giugno infatti, dovrebbe andare in onda su Rai 1, Io e te. E’ questo il titolo scelto per un programma che racconta storie d’amore, di amicizia, di bei sentimenti. Un programma di cui al momento si sa molto poco. Ma poche ore fa la Rai ha lanciato anche il primo promo. Sulle note della canzone di Vasco , con le parole “Io e te come nelle favole” viene quindi lanciato il nuovo programma di Rai 1. Piacerà al pubblico della rete? Davvero difficile a dirsi. Al momento, sugli ascolti della rete, possiamo limitarci a dire che, nonostante l’assenza di Detto Fatto e di Uomini e Donne, Caterina Balivo con il suo Vieni da me non riesce a superare qui 2 milioni di spettatori che forse avrebbe dovuto conquistare facilmente, viste le grandi assenze sulle altre reti. E quindi immaginiamo che l’obiettivo di Rai 1 sia quello di non registrare ascolti troppo diversi da quelli di Vieni da me con il nuovo programma di Diaco.

IO E TE IL NUOVO PROGRAMMA DI RAI 1 CONDOTTO DA PIERLUIGI DIACO

Dal poco che sappiamo, e anche da quello che abbiamo visto nel promo, nel programma si parlerà di sentimenti. Di come l’amore si può sviluppare a tutte le età senza limiti e senza regole. E sembra proprio, dalle prime anticipazioni date da Tvblog, che i protagonisti delle storie raccontate da Pierluigi Diaco saranno proprio persone di una certa età. La loro storia sarà raccontata dal conduttore al debutto su Rai 1 con un programma tutto suo.

Ed ecco il promo del nuovo programma di Rai 1

Come si può vedere dal promo, le storie d’amore, quelle di un padre che porta suo figlio sulle spalle; quelle di due mani che si intreccino per non lasciarsi ma: i buoni sentimenti ritornano su Rai 1 per cercare di sperimentare come di recente solo Rai 3 sta facendo.

Secondo le anticipazioni date da Tvblog, tra le presenze fisse del programma che Sandra Milo. Si parte quindi il 17 giugno 2019, vedremo che voto dare al nuovo programma di Rai 1.