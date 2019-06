Buon compleanno Pippo stasera su Rai 1: tutti gli invitati alla festa di super Pippo

Buon compleanno Pippo! Sarà una serata davvero speciale quella del 7 giugno 2019 su Rai 1. Una festa unica per uno dei volti più amati del piccolo schermo. Pippo Baudo un conduttore che ha scritto la storia della televisione. E la Rai sceglie di festeggiare questo traguardo importante con una super festa. Per i 60 anni di carriera e gli 83 anni di età, la Rai ha deciso di fare un grande omaggio al conduttore e regalargli una serata ricca di emozioni. Con tutti gli amici invitati a questa grande festa, Pippo ripercorrerà i momenti più importanti di questa lunga carriera. 60 anni sul piccolo schermo, 60 anni nelle case degli italiani! Ma chi ci sarà? In queste settimane abbiamo visto i divertentissimi promo con i messaggi su Whatsapp per organizzare la festa di Pippo. E adesso ci siamo! Non ci resta che scoprire chi ci sarà!

BUON COMPLEANNO PIPPO: TUTTI GLI OSPITI DELLA FESTA DI RAI 1

Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno presenti molti artisti famosi come Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini. Ripercorreranno con lui le tappe principali della sua lunga e strepitosa carriera, ricorderanno aneddoti e si esibiranno dal vivo con l’orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

“Buon compleanno… Pippo” sarà anche l’occasione per rivedere filmati storici e memorabili gag con colleghi del mondo dello spettacolo.

Teresa De Santis nella conferenza stampa di presentazione ha spiegato: “L’occasione è doppia: la carriera di Pippo e il compleanno. Per me, questo compleanno è un onore. Essere arrivata alla direzione di Rai 1, per me, è il momento più alto della mia carriera e farlo, festeggiando questo compleanno di Pippo, non ci avrei mai creduto“. Teresa De Santis si commuove: “Sarà un momento di storia e un momento di identità. Pippo Baudo ha inventato la cultura pop, ha avuto la capacità di coniugare alto e basso, Pippo Baudo ha fatto la storia. Ci saranno tantissimi a celebrarlo e non ce ne saranno tanti altri perché non è stato possibile allargare lo spazio all’infinito. Ci saranno altre occasioni. E’ un momento molto importante sopratutto nella storia di questo paese “.

E Pippo, nonostante i suoi 83 anni, pensa di poter dare ancora tanto alla Rai: “Come uomo, vivo un momento di grande serenità e di grande pace. Sono contento e mi addormento facilmente. Quando un uomo dorme, significa che è sereno e soddisfatto. Avendo un cervello pensante, posso essere utile per la Rai anche per l’avvenire” .

Appuntamento quindi a stasera su Rai 1 per questa grande festa.

