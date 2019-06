Film stasera in tv, su Rai 2 c’è Ossessione omicida: la trama

L’estate è arrivata, si fa sentire, sia per le temperature che per il palinsesto. E non sarebbe estate senza i film tv di Rai 2 del ciclo Nel segno del giallo. Oggi 7 giugno 2019 andrà in onda in prima serata un film del 2014, in prima visione. Ossessione omicida è la storia di un uomo violento che, non contento di scontare la sua pena in carcere per la morte di diverse persone, riesce anche a scappare, uccidendo le guardie che lo stavano riaccompagnando in cella. Da qui inizia una nuova escalation di violenza: l’uomo infatti è pronto a tutto. Ossessione omicida è un thriller carico di sangue e scene violente, adatto quindi solo a un pubblico che si appassiona con il genere…Scopriamo quindi qualche dettaglio in più con la trama del film in onda oggi su Rai 2.

La trama del film di oggi- Colin Evans, che ha alle spalle diverse condanne per omicidio, riesce a scappare dal carcere dopo aver ucciso le guardie che lo avevano in custodia. Ha un chiodo fisso: quello di trovare la sua fidanzata, diventata ormai ex. Lei si è rifatta una vita, una cosa che Colin non può in nessun modo sopportare. L’uomo quindi va da lei e, durante un litigio la uccide. Non contento, decide di continuare la mattanza recandosi a casa del fidanzato di lei. Ha trovato un indirizzo ma quando arriva nell’abitazione c’è invece una donna con sua figlia. Colin, che è sporco di sangue per la colluttazione precedente, chiede aiuto alla donna dicendogli di aver fatto un incidente stradale. Lei quindi si fida e lo aiuta ma non sa che in casa si è messa un assassino…

Mentre Colin cerca di conquistare la fiducia di Terry, arriva in casa Meg che invece si rende subito conto di come l’uomo sia solo un violento. Per evitare che Terry se ne renda conto, Evans uccide Meg…terry però pian piano inizia a rendersi conto di aver fatto entrare in casa sua un uomo pericoloso e contatta il 911. Colin lo scopre e porta via la donna e sua figlia per evitare che le forze dell’ordine lo prendano. Vanno quindi tutti a casa della sua ex fidanzata che giace ancora a terra priva di vita.

Il finale di questa storia rivelerà poi una grande bugia: il marito di Terry era l’amante della fidanzata di Colin…Ma non aggiungiamo altro. Appuntamento a stasera con il film Ossessione omicida in onda su Rai 2 in prime time.