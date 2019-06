La Vacanza Perfetta: Francesco Facchinetti torna in tv, ecco le prime anticipazioni

Mentre ci approcciamo ad una estate televisiva ricca di repliche, a fornirci qualche piccola novità ci pensano le reti del digitale terrestre. Una di queste reti fortunate è il Canale NOVE che già dal prossimo martedì 18 giugno manderà in prima serata un nuovo game show dal titolo La Vacanza Perfetta: alla guida di questo programma ci sarà l’ex Capitano Uncino della musica italiana, Francesco Facchinetti.

Ma come funziona esattamente questo La Vacanza Perfetta? Ecco come funziona e le prime dichiarazioni social di Francesco Facchinetti in merito a questa sua nuova avventura televisiva.

La Vacanza Perfetta: come funziona il programma?

In ogni episodio de La Vacanza Perfetta, i futuri vacanzieri in primis racconteranno le loro esigenze in fatto di vacanza e in seguito visiteranno tre diverse proposte che verranno proposte da Francesco Facchinetti e dai rispettivi proprietari delle strutture alberghiere.

Dopo aver visitato le strutture, i futuri vacanzieri assegneranno i loro voti: uno voto andrà alla location (mettendo nella media lo stile e l’arredamento, la pulizia degli ambienti e i comfort messi a disposizione), e un secondo voto per le attività collaterali alla struttura (ristoranti interno, pacchetto visita ai musei, spiaggia, ecc.).

La media dei voti darà la vittoria parziale ad una delle tre strutture ma… qualcosa potrebbe ribaltare la classifica. Eh sì perché i futuri vacanzieri potranno ascoltare una offerta last minute che ognuno dei proprietari offrirà loro. Si lasceranno tentare? Quale proposta si aggiudicherà il premio in palio?

Le località protagoniste di questa prima stagione de La Vacanza Perfetta sono la Sicilia Sud – Ovest, il Salento, il Cilento e la Maremma.

La Vacanza Perfetta: le dichiarazioni di Francesco Facchinetti

A proposito de La Vacanza Perfetta, attraverso il suo profilo Instagram Francesco Facchinetti ha spiegato: “Sono contentissimo perché finalmente dopo un anno torno in televisione su Canale Nove dal prossimo 18 giugno con un programma che si chiama La vacanza perfetta. Sono felice perché la mia passione è far televisione. Ho avuto la fortuna di farne tanta di grande successo, poi c’è stato un periodo che non ne azzeccavo neanche una e adesso piano piano sto cercando di tornare a fare un mestiere che amo tantissimo”.

