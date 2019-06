Io e Te in onda su Rai 1 dal 17 giugno 2019: ecco di cosa parla il nuovo programma della rete

Tra le nuove proposte per la stagione estiva di Rai 1 spicca sicuramente Io e te, l’unico nuovo programma nel pomeriggio della rete. Io e Te andrà in onda dal 17 giugno 2019 e vede al suo debutto nei panni di conduttore per la Rai, Pierluigi Diaco. Come saprete il giornalista è abituato a lavorare nel dietro le quinte dei programmi. Da anni al fianco di Maurizio Costanzo nel Costanzo Show, è sicuramente un autore dalle penna pronta. Questa volta si mette però in gioco in prima persona per la Rai e lo fa con un programma dedicato ai sentimenti.

Al fianco di Pierluigi Diaco ci saranno due donne: Sandra Milo e Valria Graci.

Gli Autori del programma sono : Pierluigi Diaco, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri. La regia è di Massimiliano Sbarra.

Scopriamo qualche dettaglio in più su Io e Te al debutto il 17 giugno su Rai 1.

IO E TE IN ONDA DAL 17 GIUGNO 2019 SU RAI 1: ECCO DI CHE COSA PARLA IL PROGRAMMA DI DIACO

Un programma tutto all’insegna della complicità tra il narratore/investigatore delle emozioni e il suo pubblico, diviso in tre blocchi. Il primo si chiama “Ad armi pari”, un pacato confronto, moderato da Diaco con l’ausilio di Sandra Milo e di Valeria Graci, sugli argomenti di cui tutti parlano sotto l’ombrellone o in città nella calda estate italiana: questioni legate alla vita di tutti i giorni, al costume, alla società, discusse da due squadre di opinion leader in grado di tenersi testa a vicenda e rappresentate da quattro opinionisti che difenderanno le ragioni dell’uno e dell’altro schieramento. In questa parte del programma sarà sempre aperta una finestra sui luoghi e le location più curiose e divertenti della stagione.

Il secondo spazio, “Come nelle favole”, si ferma sui sentimenti e sulle storie d’amore. Diaco intervisterà una coppia e con loro racconterà la vita a 70 anni tra amori, affetti, fisicità ed emotività, narrati attraverso la canzone del cuore, l’album delle nozze, le foto dei nipotini, gli oggetti simbolo della casa e dell’unione. A Sandra Milo e a Valeria Graci è affidato uno spazio dedicato alle posta del cuore, alle lettere delle spettatrici e degli spettatori, cui Sandra risponderà in diretta.

La terza parte è un’intervista emotiva, intima e confidenziale condotta da Diaco con una serie di personaggi notissimi, vere e proprie icone popolari.

Tra i tanti ospiti protagonisti ci saranno Bruno Vespa, Lino Banfi, Francesco Giorgino Paola Perego e tanti altri.