Stasera in tv 14 giugno 2019 Ballata per Genova e La battaglia di Hacksaw Ridge

Stasera in tv 14 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Ballata per Genova, una serata di spettacolo e solidarietà con la conduzione di Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Amadeus, Luca e Paolo e la partecipazione di tanti artisti. Canale 5 invece propone La battaglia di Hacksaw Ridge, un film in prima tv per la regia di Mel Gibson. Tra i programmi in tv di stasera anche Doppio ricatto, doppio inganno, Smetto quando voglio – Ad honorem, Una notte da leoni 3, Quarto Grado, Propaganda Live e I migliori fratelli di Crozza. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi tv in onda stasera in prime time. Su Rai 1 c’è Ballata per Genova. Alle 21:25 tutti sul palco con una conduzione speciale a più voci e tanti artisti pronti ad abbracciare Genova dopo il tragico crollo del ponte Morandi – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Doppio ricatto, doppio inganno. Alle 21:20 il film diretto da Nadeem Soumah del 2018, con Jen Lilley, Peter Douglas, Jason Olive – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Smetto quando voglio – Ad honorem. Alle 21:20 il film diretto da Sydney Sibilia del 2017, con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Luigi Lo Cascio – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è La battaglia di Hacksaw Ridge. Alle 21:30 in prima tv il film per la regia di Mel Gibson del 2016, con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Una notte da leoni 3. Alle 21:25 il film per la regia di Todd Phillips del 2013, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 stasera non manca l’appuntamento con la cronaca nera e con Gianluigi Nuzzi – Consigliato sì

Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:25 l’appuntamento con Diego Bianchi e il suo gruppo per parlare di attualità e politica – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:25 ancora e sempre repliche, il primo episodio da Milano, il secondo da Firenze – Consigliato no – Su Nove c’è I migliori fratelli di Crozza. Alle 21:25 il meglio di questa ultima edizione con la satira e i personaggi di Maurizio Crozza – Consigliato sì