Stasera in tv 16 giugno 2019 Lontano da te e Italia vs Spagna Europei Under 21

Stasera in tv 16 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Europei Under 21 – Italia vs Spagna mentre Canale 5 propone Lontano da te, la seconda puntata. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche NCIS che precede Elementary, Report e ancora Non è l’Arena – Best con Massimo Giletti e ancora il film Catwoman da seguire su Italia 1. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv domenica 16 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Europei 21 – Italia vs Spagna. Alle 20:35 in diretta da Bologna il debutto degli azzurrini agli Europei – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:05 l’episodio L’ultimo legame e a seguire alle 21:50 due episodi di Elementary: Il laccio della morte e Resti quel che resti – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Report. Alle 20:40 si parla di plastiche e Tav, di incendi e vigili del fuoco e della vicenda che coinvolge Paolo Arata – Consigliato sì

PROGRAMMI IN TV STASERA DOMENICA 16 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Lontano da te. Alle 21:15 la seconda puntata – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Catwoman. Alle 21:15 il film diretto del 2004 diretto da Pitof con Halle Berry e Sharon Stone: la scienziata di una compagnia di prodotti cosmetici si trasforma di notte nella misteriosa Catwoman alla ricerca dell’assassino di suo padre che troverà nella persona della sua maligna direttrice.

Consigliato sì – Su Rete 4 c’è #CR4 – La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita. Alle 21:30 il meglio del programma condotto da Piero Chiambretti – Consigliato sì

Su La7 c’è Non è l’Arena – Best. Alle 20:30 il meglio del talk condotto da Massimo Giletti – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent. Alle 21:30 le migliori esibizioni delle audizioni della prima edizione – Consigliato sì – Su Nove c’è Nations League M – Italia vs Bulgaria. Alle 19:40 l’incontro dell’Italia maschile di Pallavolo e alle 22:20 Little Big Italy 2 – Consigliato sì