Stasera in tv 17 giugno 2019 Appuntamento al parco e Siamo solo noi – Sei come 6

Stasera in tv lunedì 17 giugno 2019 su Rai 1 va in onda il film Appuntamento al parco con Diane Keaton mentre Canale 5 propone in prima serata Siamo solo noi – Sei come 6. Inoltre, oggi in prima serata anche Prima dell’alba – La Rampa con Salvo Sottile. I Campionati Europei Italia 2019 Under 21 Germania vs Danimarca e ancora Quarta Repubblica con Nicola Porro e il film Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 17 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Appuntamento al parco. Alle 21:25 il film diretto da Joel Hopkins del 2017, con Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins. Lei è una vedova americana che vive in un quartiere elegante di Londra. Lui un uomo scostante che da 17 anni vive nel parco – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Campionati Europei Italia 2019 Under 21 – Germania vs Danimarca. Alle 20:50 in palio anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 per le quattro semifinaliste – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Prima dell’alba – La Rampa. Alle 21:15 un’edizione speciale con Salvo Sottile alla scoperta del mondo notturno e parte da un edificio abbanondato della perfieria di Roma – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 17 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Siamo solo noi – Sei come 6. Alle 21:30 il docu-concerto dedicato a Vasco Rossi. Giorgio Verdelli racconta le 6 “splendide giornate” al San Siro. Per Mediaset sarà Gerry Scotti il narratore di questa full immersion nel concerto di Vasco – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Tower Heist: colpo a alto livello. Alle 21:20 il film diretto da Brett Ratner del 2011, con Ben Stiller, Eddie Murphy – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Nicola Porro sulla politica e l’economia – Consigliato sì

Su La7 Suspect – Presunto colpevole. Alle 21:15 il film diretto da Peter Yates del 1987, con Joe Mantegna, Dennis Quaid, Cher, Philip Bosco, John Mahoney – Consigliato sì – Su Tv8 c’è The Karate Kid – La leggenda continua. Alle 21:30 il film diretto da Harald Zwart con Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Rongguang Yu, Zhensu Wu – Su Nove c’è Prima o poi mi sposo. Alle 21:30 il film diretto da Adam Shankman del 2001, con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Justin Chambers, Judy Greer – Consigliato sì