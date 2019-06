Alberto Angela su Rai1 con Ulisse – Speciale 50 anni dal primo sbarco sulla Luna

Rai Uno resterà accesa anche nel pieno della prossima estate. Ma non solo al mattino con Uno Mattina Estate e i vari contenitori del daytime come Tutto Chiaro, Io e Te, La Vita in Diretta Estate o le nuove puntate di Reazione a Catena con Marco Liorni. Rai Uno promette di restare accesa anche in prima serata con evento, film in prima tv e non sono. A proposito di eventi, ad esempio, è previsto per il prossimo 20 luglio uno speciale dello show documentaristico Ulisse – Il piacere della scoperta dedicato ai 50 anni dal primo sbarco sulla luna.

A condurre il programma sarà ovviamente il padrone di casa del classico appuntamento con Ulisse, alias Alberto Angela. Cosa ci verrà mostrato nel corso di questo inedito appuntamento televisivo? Ecco le prima anticipazioni su Ulisse – Speciale Notte sulla Luna.

Alberto Angela con Ulisse – Speciale 50 anni dal primo sbarco sulla Luna

Com’è facile ipotizzare, nello special Ulisse – Notte sulla Luna, Alberto Angela proverà a spiegare l’importanza del primo sbarco sulla luna presentando a raccontando documenti scritti, audio e video tratti proprio da quella notte del 21 luglio 1969.

In una nota diffusa da Rai Pubblicità, si legge una breve sinossi di quello che saranno i contenuti di Ulisse – Notte sulla Luna: “Il primo allunaggio rimane uno degli episodi più importanti e discussi della storia dell’umanità. Alberto Angela ripercorre le orme dei primi astronauti dell’Apollo 11, con un racconto in prima persona dai luoghi dei fatti, come la base di lancio di Cape Canaveral e lo Space Center di Houston, e con le voci dei protagonisti“.

Oltre alle immagini dello spazio e ai documenti d’annata, Ulisse – Notte sulla luna proverà a raccontare l’accaduto anche attraverso le parole di chi ha concretamente vissuto quell’avvenimento attraverso delle interviste.

All’appello non dovrebbero mancare le sbalorditive ricostruzioni fatte in computer grafica che da sempre hanno distinto gli show divulgativi di Rai Uno e Rai Tre.

Ulisse – Notte sulla luna si preannuncia un evento cult che sicuramente attirerà i numerosi fan di Alberto Angela e ella divulgazione in formato televisivo. E chissà se la Rai organizzerà altri special di altre trasmissioni per celebrare quello che ad oggi è uno degli eventi che hanno fatto la storia del secolo scorso.