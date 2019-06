Monica Setta torna nel day time di Rai 1 con un nuovo programma: ecco di cosa si tratta

Non ci sono ancora conferme, si tratta di rumors e indiscrezioni ma pare proprio che al mattino di Rai 1 andrà in onda un altro programma che permetterà a La prova del cuoco di accorciarsi ( cosa che a nostro avviso andava fatta già in corso d’opera nell’ultima stagione in onda). Dovrebbe essere un nuovo programma affidato a Monica Setta, come riferisce Tvblog, della durata di circa mezz’ora. La cosa che ci lascia perplessi è la collocazione. Se Elisa Isoardi infatti sperava di avere un intermezzo tra Storie Italiane e La prova del cuoco, che non si occupasse di cronaca e preparasse il terreno, per così dire, le sue aspettative saranno tradite. Stando a quanto si legge su Tvblog infatti, il programma dovrebbe andare in onda dalle 10 alle 10,30. Una scelta davvero bizzarra che al momento ci lascia qualche dubbio. Ma come detto in precedenza, al momento queste sono solo voci e solo tra una quindicina di giorni, quando i palinsesti estivi saranno presentati, sapremo molto di più in merito dal day time di Rai 1, tra conferme e smentite.

MONICA SETTA SBARCA SU RAI 1 CON IL PROGRAMMA I CONTI IN TASCA

A quanto pare, sempre secondo l’anteprima data da Tvblog che parla del programma già da un paio di settimane, il nuovo format dovrebbe chiamarsi I conti in tasca. Probabilmente si parlerà di denaro, di spese alimentari e non solo, di come spendono i soldi gli italiani, magari con dei consigli dati dagli esperti su come risparmiare. Insomma, sembrerebbe, nulla di nuovo sotto il sole.

Per il momento quindi sappiamo pochissimo: I conti in tasca dovrebbe fare il suo debutto il 9 giugno 2019 su Rai 1 con la prima edizione. E al timone del programma dovrebbe esserci proprio Monica Setta. In questi ultimi anni l’abbiamo vista più volte nei programmi di punta della rete nel ruolo di opinionista ( anche in Mediaset) ma a quanto pare nella prossima stagione, per lei ci sarà un posto in prima fila.

Che ne pensate di questa scelta della Rai?