Stasera in tv 20 giugno 2019 la finale di All Together Now e Don Matteo 11

Stasera in tv 20 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Don Matteo 11, ovviamente in replica, mentre Canale 5 propone la finale di All Together Now. Tra i programmi in tv di stasera anche il film Chef – La ricetta perfetta con Dustin Hoffman, i Campionati Europei Italia 2019 Under 21 con la partita Germania – Serbia e ancora Dritto e Rovescio, Speciale Piazzapulita – Prima Io e Dragon Trainer. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 20 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:25 la replica della fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Salvazione e Per il loro bene i due episodi in onda in prima serata – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Campionati Europei Italia 2019 Under 21. Alle 20:50 la partita Germania – Serbia – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chef – La ricetta. Alle 21:20 il film diretto da Jon Favreau del 2014, Jon Favreau, John Leguizamo, Sofia Vergara, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 20 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c'è All Together Now. Alle 21:35 l'ultimo appuntamento con Michelle Hunziker, la finale dello show musicale – Consigliato sì – Su Italia 1 c'è Autobahn – Fuori controllo. In prima tv alle 21:15 il film diretto da Eran Creevy del 2016, con protagonisti Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley – Consigliato sì – Su Rete 4 c'è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio. Intervista a Giorgia Meloni su temi di attualità. Tra gli ospiti di stasera anche

Su La7 c’è Speciale Piazzapulita – Prima Io. Alle 21:15 Corrado Formigli fa il resoconto di tutti i racconti che in un anno hanno portato i suoi inviati in giro per l’Italia – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Dragon Trainer. Alle 21:30 il film d’animazione diretto da Dean DeBlois, Chris Sanders del 2010, con Gerard Butler, Jay Baruchel, America Ferrera – Consigliato sì – Su Nove c’è Violenza stupefacente. In prima tv alle 21:25 la ricostruzioni di omicidi di giovani vittime – Consigliato sì