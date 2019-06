Gli ascolti dei pomeriggi d’estate: Canale 5 sempre bene, Bitter Sweet ennesima rivelazione

Il pomeriggio di Canale 5 non teme rivali neppure in estate. Non bastano le novità proposte da Rai 1 alla fine a vincere, nonostante non vadano in onda programmi in diretta, è sempre Canale 5 che tra l’altro, quest’anno, ha scovato un nuovo prodotto che piace moltissimo al pubblico della rete. Parliamo della soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che incassa ogni giorno ottimi ascolti. Siamo sicuramente lontani dai numeri incassati da Uomini e Donne ma i dati auditel permettono alla soap di doppiare quasi gli ascolti di Rai 1.

Maluccio il pomeriggio di Rai 1 che per trovare un piccolo picco nella famosa curva nera, deve aspettare l’arrivo di Marco Liorni con Reazione a catena. Per il resto, Mediaset continua a dominare. La vita in diretta estate e il film di Canale 5 viaggiano più o meno sulla stessa linea. Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del pomeriggio ( prendiamo in esame i dati del 20 giugno 2019 che sono coerenti con quelli di tutta questa prima settimana).

ECCO I DATI DI ASCOLTO DI RAI 1 CON LE SUE NUOVE PROPOSTE PER L’ESTATE 2019

Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.285.000 spettatori pari al 10.58% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 1.025.000 spettatori pari al 10.45%. La Vita Diretta Estate ha raccolto 1.229.000 spettatori con il 14.77%, nella presentazione di 18 minuti, e 1.385.000 spettatori con il 16.34%.

ECCO I DATI DI ASCOLTO DI CANALE 5 CON IL POMERIGGIO DEDICATO ALLE SOAP

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.463.000 spettatori con il 18.11%. Una Vita ha convinto 2.304.000 spettatori con il 18.03% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.188.000 spettatori con il 19.54%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.103.000 spettatori pari al 21.77% di share. Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il Destino ha fatto compagnia a 1.109.000 spettatori (13.48%).

ED ECCO IL CONFRONTO NELLA FASCIA PRE SERALE CON REAZIONE A CATENA CHE SUPERA CADUTA LIBERA

Un vero e proprio testa a testa tra i due programmi di Rai 1 e Canale 5 tanto che, come avrete anche notato negli ultimi giorni, per non perdere il pubblico nell’ultima parte, le anticipazioni del Tg 1 vengono trasmesse ancora prima del solito, intorno alle 19,30.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.180.000 spettatori (20.2%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.364.000 spettatori (23.92%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.828.000 spettatori, con il 17.78%, mentre Caduta Libera ha interessato 2.888.000 spettatori con il 21.31% (nel dettaglio gli ultimi 15 minuti con il gioco finale hanno raccolto 3.336.000 spettatori e il 22.29%).

Per il momento gli esperimenti lanciati da Rai 1 non entusiasmano molto il pubblico. Canale 5 invece, come sempre con la minima spesa, si garantisce una ottima fetta di pubblico.