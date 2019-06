Stasera in tv 21 giugno 2019 La sai l’ultima e La Traviata

Stasera in tv 21 giugno 2019 su Rai 1 va in onda La Traviata in diretta in mondovisione mentre Canale 5 propone La sai l’ultima, la nuova edizione con Ezio Greggio. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche La Grande Storia, il film Battleship e ancora il film drammatico con Angelina Jolie, Changeling. Inoltre, Francia – Croazia Under 21 per gli Europei Italia 2019 e La notte dei record. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 21 giugno 2019. Su Rai 1 c’è La Traviata. Alle 21:15 in diretta in mondovisione La Traviata di Giuseppe Verdi inaugura l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena di Verona – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Francia – Croazia. Alle 20:50 il Campionato Europeo di calcio Under 21 che si gioca in sei citta – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La Grande Storia. Alle 21.20 la nuova edizione con Paolo Mieli. La prima delle sei puntate dal titolo 1929 – La Grande Crisi – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 21 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Alle 21:30 la nuova edizione condotta da Ezio Greggio, padrone di casa di questa nuova gara di barzellettieri. La novità è nelle squadre capitanate da Maurizio Battista, Scintilla e Biagio Izzo. Tra gli ospiti di stasera Beppe Fiorello, Pippo Franco, Gigi Proietti e Giancarlo Magalli – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Battleship. Alle 21:15 il film diretto da Peter Berg del 2012, con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård – Consigliato no – Su Rete 4 c’è Changeling. Alle 21:30 il film diretto da Clint Eastwood del 2008, con Angelina Jolie, John Malkovich – Consigliato sì

Su La7 c’è Propaganda Live Best. Alle 21:15 un appuntamento con il meglio del programma di Diego Bianchi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La notte dei record. Alle 21:30 Enricpo Papi conduttore dello show ma è una replica – Consigliato sì – Su Nove c’è Nations League M – Italia vs Serbia. Alle 20:00 la Volleyball Nations League 2019 – Consigliato sì