Stasera in tv 22 giugno 2019 Italia – Belgio, Lei non è tua figlia e Ciao Darwin 7

Stasera in tv 22 giugno 2019 su Rai 1 va in onda Italia – Belgio Under 21 mentre Canale 5 propone in replica Ciao Darwin 7 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i programmi tv in onda stasera anche il film Lei non è tua figlia, Ogni cosa è illuminata con la conduzione di Camila Raznovich e ancora la soap spagnola Una vita, Little Murders e Mangia, prega e ama, il film con Julia Roberts. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv sabato 22 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Under 21 Italia – Belgio – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Lei non è tua figlia. Alle 21:05 il film del 2015 diretto da Jason Bourque, con Andrea Roth, Rachel Hayward, Sarah Dugdale, Steve Bacic, Keith MacKechnie, Paul Anthony – qui la trama – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Ogni cosa è illuminata. Alle 21:25 Camila Raznovich conduce una nuova puntata e ospita tra gli altri Piero Angela, Ferruccio De Bortoli e il rapper Rancore – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV IN ONDA STASERA 22 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Ciao Darwin 7. Alle 21:15 in replica la seconda puntata della settima stagione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, era il 2016 – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Cinderella Story. Alle 21:10 il film del 20014 diretto da Mark Rosman, con Hilary Duff, Chad Michael Murray, Dan Byrd, Julie Gonzalo – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – qui le anticipazioni – Consigliato sì

Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 la serie televisiva francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine. Alle 21:30 le prime due puntate del documentario sull’omicidio della piccola Yara Gambirasio – Consigliato sì – Su Nove c’è Mangia, prega, ama. Alle 22:10 il film del 2010 diretto da Ryan Murphy, con James Franco, Julia Roberts, Billy Crudup, Javier Bardem – Consigliato sì