Disastro Riviera: le repliche di Rosy Abate fanno meglio

Mediaset vuole giocare la carta nuove serie tv nell’estate di Canale 5 ma a quanto pare, il tabù prima serata resta ancora. Ne è una dimostrazione il fatto che, nonostante Riviera sia una serie di successo in tutti i paesi nei quali è andata in onda, nell’estate di Canale 5 non decolla, anzi. Registra ascolti poco incoraggianti, ancora più bassi, ad esempio, delle prime puntate di Lontano da te ( primo flop estivo di Canale 5). Ci chiediamo ancora come mai la rete non provi ad acquistare dei format in stile Real Time per l’estate, che di certo conquisterebbero quella fetta di pubblico che ama il genere. Considerando gli ascolti che Temptation Island incassa, deduciamo che il genere sul quale puntare sia un altro. Pensiamo ad esempio a format come Vite al limite o anche qualcosa di più intrigante e trash come 90 giorni per innamorarsi. Di format ce ne sarebbero davvero tanti e potrebbero essere perfetti per l’estate di Canale 5.

Se pensiamo che le repliche di Rosy Abate, in onda sempre su Canale 5 hanno fatto meglio della prima puntata di Riviera, ci rendiamo conto di come il pubblico sia davvero particolare nelle scelte. Riconosce un prodotto che ama e segue le repliche, boccia senza neppure iniziare la visione una serie che invece potrebbe avere un riscontro.

GLI ASCOLTI DELLA PRIMA SERATA: IL PUBBLICO DI CANALE 5 BOCCIA RIVIERA

Vediamo quindi i numeri per capire quello che è stato l’interesse del pubblico:

Superquark ha conquistato 2.257.000 spettatori pari al 13% di share .Su Canale 5 l’esordio della serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato 1.487.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 Amici come Noi ha intrattenuto 1.157.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.627.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%.

Che cosa succederà adesso? Proprio ieri sera mentre andava in onda Riviera, abbiamo visto il promo di una nuova serie pronta a partire al mercoledì su Canale 5. Riviera infatti si sposta dalla prossima settimana al giovedì sera. Ma se dovessero essere ancora questi gli ascolti, la rete continuerà lo stesso a mandare in onda gli altri episodi?