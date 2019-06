Stasera in tv 27 giugno 2019 Don Matteo 11 e Grease

Stasera in tv giovedì 27 giugno 2019 su Rai 1 potremo seguire la fiction Don Matteo 11 ma in replica ovviamente mentre Canale 5 manda in onda un film del 1978: Grease. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Spagna – Francia, la partita della Nazionale di Calcio Under 21 per i campionati europei Italia 2019. Inoltre In her shoes – Se fossi lei, Into the Storm, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio e ancora Atlantide e Sette anime. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 27 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Don Matteo 11. Alle 21:25 in replica la fiction del 2017 con Terence Hill e Nino Frassica, gli episodi La vera ricchezza e Il prezzo del talento – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Campionati Europei Italia 2019 Under 21. Alle 20:45 scendono in campo Spagna e Francia per la seconda semifinale – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è In her shoes – Se fossi lei. Alle 21:20 il film diretto da Curtis Hanson del 2004, con Cameron Diaz, Tony Colette, Shirley MacLane – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 27 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Grease. Alle 21:15 il film per la regia di Kleiser datato 1978, con John Travolta, Olivia Newton-John – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Into the Storm. Alle 21:20 il film del 2014 diretto da Steven Quale con Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Nathan Kress – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Paolo Del Debbio che in apertura intervista Matteo Salvini. Spazio anche al caso Morgan con in studio Jessica Mazzoli – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide. Alle 21:15 in replica Ustica – L’ultimi miglio con Andrea Purgatori – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Sette Anime. Alle 21:30 il film diretto da Gabriele Muccino del 2008, con Will Smith, Rosario Dawson – Consigliato sì – Su Nove c’è Camionisti in trattoria. Alle 21:15 chef Rubio alla scoperta delle trattorie per camionisti – Consigliato sì