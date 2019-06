Stasera in tv 28 giugno 2019 Purché finisca bene – Una coppia modello, Quarto Grado e La sai l’ultima

Stasera in tv 28 giugno 2019 su Rai 1 potremo seguire in replica Purché finisca bene – Una coppia modello con Daniele Peci, Bianca Guaccero e Sergio Assisi. Canale 5 invece propone un pieno di risate con Ezio Greggio e La sai l’ultima? Non manca la cronaca nera del venerdì sera con Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche il film La vendetta della sposa, La Grande Storia con Paolo Mieli, il film Operazione UNCLE e ancora in replica La notte dei record e Maurizio Crozza on il meglio dell’ultima stagione di Fratelli di Crozza, Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv venerdì 28 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Purché finisca bene – Una coppia modello. Alle 21:15 la fiction del 2013 diretta da Fabrizio Costa con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è La vendetta della sposa. Alle 21:20 per il ciclo Nel segno del giallo il film diretto da Robert Malenfant con Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot – qui la trama del film – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La Grande Storia. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Paolo Mieli – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 28 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Digital Edition. Alle 21:30 va in onda un nuovo appuntamento con Enzio Greggio accompagnato per tutta la serata dai capitani Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Operazione UNCLE. Alle 21:20 il film diretto da Guy Ritchie del 2015, con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21.30 un nuovo appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Si ritorna sulla scomparsa di Roberta Ragusa – Consigliato sì

Su La7 c’è Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa? All2 21:25 un film datato 1968 di Ettore Scola con Alberto Sordi e Nino Manfredi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è La notte dei record. Alle 21:30 in replica Enrico Papi con il suo show e i Guinness World Records – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori Fratelli di Crozza. Alle 21:15 il meglio dell’ultima edizione con la satira di Maurizio Crozza e i suoi personaggi – Consigliato sì