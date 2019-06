Storie Maledette torna con l’intervista ad Antonio Ciontoli stasera su Rai 3

Doppio appuntamento nell’estate di Rai 3 con il programma cult della rete, Storie Maledette. Due serate dedicate a uno dei casi di cronaca che più sta facendo discutere negli ultimi anni. Parliamo della morte di Marco Vannini, il ragazzo ferito a morte nella casa della famiglia Ciontoli, la casa della sua fidanzata. Chi ha sparato a Marco e per quale motivo? Per la giustizia italiana, secondo i primi due gradi, a sparare a Marco è stato Antonio Ciontoli, il padre di Martina, la sua fidanzata. Non lo avrebbe fatto con lo scopo di uccidere, si sarebbe trattato di un incidente che ha però poi portato alla morte di Marco. Per questo motivo, Antonio Ciontoli, è stato condannato a 5 anni di reclusione in secondo grado. Mentre la famiglia di Marco Vannini aspetta la Cassazione, potrebbe però aprirsi un nuovo processo, il caso Marco Vannini bis, con le testimonianze di un uomo che racconta un’altra storia…C’è davvero tanto da dire e Franca Leosini con la puntata di Storie Maledette in onda oggi lo farà al fianco di Antonio Ciontoli che per la prima volta parla e lo fa nella sua intervista per Storie Maledette.

STORIE MALEDETTE IL 30 GIUGNO 2019 L’INTERVISTA DI FRANCA LEOSINI AD ANTONIO CIONTOLI

L’appuntamento dal titolo “Quel colpo che arriva al cuore” sarà dedicato a una delle vicende giudiziarie e umane che hanno segnato nel profondo la pubblica opinione e hanno coinvolto le coscienze nella passione del giudizio. Marco Vannini, 20 anni di splendida giovinezza, muore a Ladispoli in una notte di maggio del 2015. A spegnergli il futuro, un colpo di pistola. Con negligenza, la impugna Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, che è il padre di Martina, la bionda fidanzata di Marco Vannini. Condannato a 14 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma, pena ridotta in Appello a 5 anni per omicidio colposo, Ciontoli è in attesa che si pronunci la Suprema Corte. Ma cosa accadde quella notte di tragedia, lo racconta, in esclusiva per Storie Maledette a Franca Leosini, Antonio Ciontoli, chiuso da 4 anni nel silenzio e nell’ombra.

Due le serate dedicate a questa intervista, la prima oggi 30 giugno 2019 e la seconda il 2 luglio.